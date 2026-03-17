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17 mar 2026 Actualizado 19:41

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Barranquilla

Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivos

A esta hora las autoridades verifican la situación.

Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivo. Crédito: cortesía

Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivo. Crédito: cortesía

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, se reportó la evacuación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, por el posible hallazgo de artefactos explosivos en la terminal aérea.

Como consecuencia, al menos cinco vuelos han sido suspendidos mientras las autoridades atienden la emergencia.

En conversación con Caracol Radio desde el Departamento de Comunicaciones de la Aerocivil informaron que un canino habría detectado un supuesto artefacto.

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