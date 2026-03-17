Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivos

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, se reportó la evacuación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, por el posible hallazgo de artefactos explosivos en la terminal aérea.

Como consecuencia, al menos cinco vuelos han sido suspendidos mientras las autoridades atienden la emergencia.

En conversación con Caracol Radio desde el Departamento de Comunicaciones de la Aerocivil informaron que un canino habría detectado un supuesto artefacto.

Noticia en desarrollo...