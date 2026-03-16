Tienen una ideología desconectada de la realidad: Joseph Hage, sobre operaciones de Israel en Líbano

El ejército israelí ha reconocido que ha comenzado operaciones terrestres contra lo que describe como bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano. El anuncio supone una nueva acelerada hacia la temida invasión terrestre a gran escala, que Israel combina desde hace días con intensos ataques aéreos y lanzamiento de misiles sobre múltiples localidades del país.

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La ofensiva israelí se extiende también fuera del Líbano. Durante la noche, Israel ha continuado atacando Teherán e Isfahán, mientras que Irán asegura haber utilizado por primera vez un nuevo misil hipersónico. La tensión ha activado los sistemas de defensa aérea de varios países del Golfo.

En los Emiratos Árabes Unidos, la defensa antiaérea está intentando interceptar misiles y drones que sobrevuelan su espacio aéreo. Uno de ellos ha provocado un incendio en un tanque de combustible del aeropuerto internacional, obligando a suspender todos los vuelos.

Joseph Hage, miembro senior de Miami Strategic Intelligence Institute, experto en asuntos de Medio Oriente y contraterrorismo, exmilitar de las fuerzas cristianas en Líbano, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre estas operaciones terrestres en el sur del Líbano.

¿Las operaciones terrestres en el sur del Líbano pueden neutralizar a Hezbollah?

“Hezbollah se ha instalado en los pueblos chiitas, en el sur del Líbano, del centro hasta el sur y esto causó que el ejército libanés al principio tratara de desarmar o de confiscar las armas, pero no era suficiente y no tenía lo suficiente material. Entonces Israel, después del acuerdo que hicieron con el gobierno libanés que patrocinó a que Hezbollah entregue armas a la autoridad libanesa, Hezbollah hizo una trampa y no entregó estas armas o entregó una cantidad así pequeña”, dijo el experto en Medio Oriente.

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Indicó que, para ellos uno de los propósitos de su existencia es unificar al Medio Oriente o a la zona en el Medio Oriente a un sistema islámico perteneciente a la revolución islámica de Irán y esta comunidad debe incluir a la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Medina en Arabia Saudita, una vez islamizada al tema iraní de la doctrina islámica de Irán, entonces ellos esperan a que Dios los mande hasta el profeta.

¿Posibilidades de una guerra civil?

La única manera que desencadene una guerra civil es que los libaneses que apoyan al gobierno y el ejército tomen la decisión de ellos mismos también formar parte en desarmar Hezbollah. Ahí sí puede desencadenar eso en una guerra civil, concluyó el experto

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