Policía israelí reconoce asesinar una familia palestina por “sentirse amenazados”

Soldados israelíes en un reten en medio del campo de refugiados palestinos en Askar. (Foto: Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

El Ministerio de Exteriores palestino pidió a las Naciones Unidas que actúen, después de que fuerzas israelíes mataran esta madrugada a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños) luego de abrir fuego contra su coche en la ciudad de Tamún (norte de Cisjordania ocupada).

“Se reitera la exigencia a la comunidad internacional, a las instituciones de las Naciones Unidas y a los tribunales internacionales competentes de que adopten medidas inmediatas y completen las investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, afirma el Ministerio en un comunicado.

“Fue una ejecución extrajudicial y una continuación de los crímenes de genocidio en la Cisjordania ocupada (...) Se trató de una horrenda ejecución arbitraria dirigida contra una familia palestina entera que se encontraba dentro de su vehículo”, añade el texto, que denuncia “una impunidad sistemática”.

¿Habrá investigación?

La Fiscalía militar israelí raramente investiga o imputa a ningún uniformado por ataques violentos o por causar la muerte a palestinos civiles en Cisjordania o Gaza.

En uno de los pocos casos conocidos desde el 7 de octubre, en el que cinco reservistas estaban acusados de haber abusado sexualmente de un gazatí en la prisión de Sde Teiman, el caso fue archivado este jueves sin cargos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró entonces en un comunicado en X que el papel del sistema jurídico del Ejército es “proteger y salvaguardar a los soldados”, no defender los derechos de “terroristas”.

El funeral de la familia

La familia palestina esta madrugada estaba conformaba por Ali Beni Awda (el padre, de 37 años), Vaad Beni Awda (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Beni Awda, de cinco años, y Ozman Beni Awda, de siete.

Otros dos hijos, Mustafa y Jaled (de ocho y diez años) fueron los únicos sobrevivientes de este ataque armado.

Funeral de la familia palestina que fue asesinada por fuerzas israelíes. La familia estaba conformada por Ali Khalid Sayil Beni Awda (37 años), su esposa Vaad Osman Akil Beni Awda (35 años) y sus hijos Mohammed (5 años) y Osman (7 años). (Foto: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Funeral de la familia palestina que fue asesinada por fuerzas israelíes. La familia estaba conformada por Ali Khalid Sayil Beni Awda (37 años), su esposa Vaad Osman Akil Beni Awda (35 años) y sus hijos Mohammed (5 años) y Osman (7 años). (Foto: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Reconocen el asesinato

La Policía de Israel reconoció este domingo, en un comunicado conjunto con el Ejército, que sus fuerzas habían abierto fuego contra su coche tras sentirse amenazadas, un alegato frecuente en este tipo de ataques.

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Hacia las 2.00 hora local (00.00 GMT) la Media Luna Roja Palestina denunció que el Ejército de Israel les impidió el acceso a sus ambulancias, durante más de media hora, al lugar del ataque.

El número de palestinos muertos por fuego israelí en Cisjordania ocupada suma ya 13 desde el inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, según la ONG pro-derechos humanos B’Tselem, superando el total de fallecidos como consecuencia de esta guerra en suelo israelí (12 hasta la fecha).