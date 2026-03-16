Colombia y Ecuador dialogarán nuevamente para resolver ‘guerra económica’, dice MinComercio

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Diana Morales, ministra de Comercio, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la ‘guerra económica’ entre Colombia y Ecuador y anunció una posible nueva reunión entre estados para solucionar la situación comercial.

“Existe la posibilidad de un nuevo encuentro entre países”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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