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16 mar 2026 Actualizado 14:11

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Colombia y Ecuador dialogarán nuevamente para resolver ‘guerra económica’, dice MinComercio

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Diana Morales, ministra de Comercio, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la ‘guerra económica’ entre Colombia y Ecuador y anunció una posible nueva reunión entre estados para solucionar la situación comercial.

“Existe la posibilidad de un nuevo encuentro entre países”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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