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“Es un incremento marginal”: productores cuestionan alza de 1,3% en precio de la leche

El Ministerio de Agricultura definió que el precio base del litro de leche cruda pagado al productor subirá 1,3% entre marzo de 2026 y febrero de 2027. Se trata de uno de los incrementos más bajos de los últimos años y ha generado una reacción inmediata del gremio lechero.

Entre otras cosas, la alerta llega en medio de la decisión del grupo Gloria de suspender su operación láctea en el país, dando fin a sus marcas Algarra y Lechesan.

Corina Zambrano, presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC), se pronunció acerca del tema en 6 AM W, con Julio Sánchez Cristo, y catalogó como un incremento “marginal” el incremento del precio base y advirtió que no responde a la realidad económica del campo.

Según el gremio, mientras el precio apenas se mueve, los costos de producción han aumentado de forma sostenida. Según Zambrano, el desbalance es evidente en las cifras, ya que el salario mínimo subió 23% y la inflación anual se ubicó en 5%. A esto se suman incrementos en insumos, combustibles, transporte y energía, factores que son clave en la producción lechera.

El ajuste se calcula con base en el Índice Compuesto del Sector Lácteo (ICSL), que incluye variables como costos de insumos, comportamiento del mercado, precios de derivados y niveles de inventarios. Sin embargo, los productores aseguran que este indicador no refleja completamente los sobrecostos que enfrentan en zonas rurales, especialmente en logística y vías terciarias.

Esto significa que los productores reciben un aumento inferior al crecimiento de sus gastos, lo que reduce su margen de rentabilidad. Zambrano explicó que la presión económica se traslada al consumidor en factores como góndolas, productos como queso y yogur ya registran incrementos cercanos al 7% u 8%, según el segmento del mercado.

El malestar también crece por la decisión del Ministerio de apartarse de las recomendaciones del Consejo Nacional Lácteo, una comisión que reúne a actores de toda la cadena productiva. Aunque este organismo analiza variables del sector, su papel es consultivo solamente.

Cooperativas de productores

A pesar de que el Gobierno ha puesto en la mesa la alternativa de crear cooperativas y pulverizar la leche para ayudar a pequeños productores, Zambrano afirmó que no es una solución viable.

“Desde ANALAC consideramos que el camino para los pequeños y medianos productores es el cooperativismo y la asociatividad (...) Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es una estructura que se construya de la noche a la mañana”, manifestó.

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La presidenta aseguró que los sistemas asociativos y cooperativos deben tener de fondo un sistema que entienda los temas culturales para que no solo se realice una infraestructura física sino un trabajo social con los mismos productores.

Aunque el sistema busca estabilidad y control en la cadena, el resultado actual reduce la capacidad de respuesta de los productores frente a un entorno inflacionario y el impacto es mayor en los ganaderos, que dependen directamente del precio regulado y tienen menor margen para absorber pérdidas.

Teniendo eso en cuenta, el riesgo no solo es la reducción de ingresos, sino también la salida de productores del mercado o la caída en la producción nacional.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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