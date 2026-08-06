Gobierno entrante decide a quién invitar y Cancillería hace la gestión: Canciller Rosa Villavicencio

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En conversación con la canciller saliente, Rosa Villavicencio, explicó que la gestión de las invitaciones a la posesión presidencial, el gobierno entrante es quien decide a quienes invita.

“Realmente en este caso la Cancillería lo que hace es la gestión, quien decide a quién invitar es al gobierno entrante. Entonces el gobierno entrante pues nos ha dicho inviten a estos estados, inviten a esos países, inviten a esas delegaciones”, dijo Villavicencio.

La toma de envestidura del próximo presidente de los colombianos, Abelardo De la Espriella, ha causado varias preguntas acerca de las comitivas de diferentes países que no fueron invitados o que rechazaron el ofrecimiento.

Diversas delegaciones ya han llegado a la ciudad de Cali, lugar de la posesión, entre ellas la representación de los gobiernos de El Salvador y Ecuador, y se espera que a lo largo del día.

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