Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 ago 2026 Actualizado 13:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Gobierno entrante decide a quién invitar y Cancillería hace la gestión: Canciller Rosa Villavicencio

En dialogo con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W, la encargada de las relaciones diplomáticas del país, cómo se hacen las gestiones para invitar a países para la posesión presidencial.

Gobierno entrante decide a quién invitar y Cancillería hace la gestión: Canciller Rosa Villavicencio

Gobierno entrante decide a quién invitar y Cancillería hace la gestión: Canciller Rosa Villavicencio

00:00:0004:22:42
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En conversación con la canciller saliente, Rosa Villavicencio, explicó que la gestión de las invitaciones a la posesión presidencial, el gobierno entrante es quien decide a quienes invita.

“Realmente en este caso la Cancillería lo que hace es la gestión, quien decide a quién invitar es al gobierno entrante. Entonces el gobierno entrante pues nos ha dicho inviten a estos estados, inviten a esos países, inviten a esas delegaciones”, dijo Villavicencio.

La toma de envestidura del próximo presidente de los colombianos, Abelardo De la Espriella, ha causado varias preguntas acerca de las comitivas de diferentes países que no fueron invitados o que rechazaron el ofrecimiento.

Diversas delegaciones ya han llegado a la ciudad de Cali, lugar de la posesión, entre ellas la representación de los gobiernos de El Salvador y Ecuador, y se espera que a lo largo del día.

Escuche la entrevista AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:22:42
Descargar
Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir