Debate: ¿Iván Cepeda irrespeta a antioqueños por calificar su región como cuna de la parapolítica?

Las recientes afirmaciones del aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en las que señaló que el departamento antioqueño ha sido “escenario de fenómenos como la parapolítica y la narcoeconomía”, desataron un debate político en 6AM W de Caracol Radio, donde dirigentes de orillas opuestas confrontaron sus posturas.

En medio de la discusión, el senador electo del Centro Democrático, Hernán Cadavid, calificó su plan de Gobierno como una “diatriba” contra la región y sostuvo que contiene una visión sesgada sobre la historia del departamento. Según dijo, el texto “es absolutamente ofensivo con el pueblo antioqueño y desconoce los aportes sociales y económicos de la región”.

Además, Cadavid afirmó que el enfoque del documento responde a una narrativa política reiterativa contra el uribismo y preguntó “¿si eso no es una obsesión, entonces qué lo es?”, al señalar que el texto menciona en múltiples ocasiones al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso, aseguró que la propuesta de Cepeda “parece sacada de los computadores de las FARC”.

El congresista del Centro Democrático insistió en que reducir el debate sobre Antioquia a episodios de violencia de décadas pasadas desconoce los retos actuales del país y la expansión de grupos armados ilegales. “Generalizar responsabilidades históricas constituye un ataque ruin contra una región que se esfuerza todos los días por salir adelante”, afirmó.

Por su parte, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, defendió el contenido del plan de Gobierno y aseguró que las declaraciones del candidato han sido descontextualizadas. “Aquí no se está hablando de los antioqueños, se está hablando de una pequeña élite que ha tenido responsabilidades en hechos de violencia”, explicó.

Toro sostuvo que el propósito del documento es reconocer la magnitud del conflicto armado en el departamento, al recordar que “Antioquia concentra cerca de 2 millones de víctimas”.

“Antioquia es víctima, pero hay unos victimarios en Antioquia y eso no se puede desconocer”, concluyó.

¿Por qué surgió la polémica?

Las referencias del candidato presidencial Iván Cepeda a Antioquia dentro de su programa de gobierno en un discurso titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, desataron una fuerte controversia en el escenario político nacional. “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado” se menciona en la página 330 del documento.

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Escuche el debate completo de los congresistas aquí:

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