Fajardo anuncia a Brigitte Baptiste como futura ministra de Ambiente si llega a la Presidencia: Cortesía: Fotos suministradas

La campaña del candidato presidencial, Sergio Fajardo anunció que la bióloga y académica Brigitte Baptiste sería su ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible en caso de ganar las elecciones presidenciales.

El anuncio se dio durante la primera reunión formal del programa de gobierno que el aspirante adelantó junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.

De acuerdo con la campaña, el encuentro reunió a los coordinadores del programa que, según indicaron, fue construido con la participación de más de 140 expertos de distintas regiones del país, organizados en 21 grupos de trabajo y con cerca de 1.600 propuestas ciudadanas.

“Anunciamos a Brigitte Baptiste como la mujer que nos acompañará en el gabinete presidencial como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señaló Fajardo durante la reunión.

Baptiste es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Conservación y Desarrollo Tropical de la University of Florida. Además, cuenta con doctorados en Gestión Ambiental del Instituto Universitario de la Paz y en Derecho de la University of Regina.

La académica trabajó durante más de dos décadas en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, centro científico clave en biodiversidad del país, entidad que dirigió entre 2011 y 2019.

Actualmente es rectora de la Universidad EAN y fue reconocida con el Premio Príncipe Claus en 2017 por su aporte al conocimiento ambiental.

En la reunión también participaron varios integrantes del equipo programático de Fajardo, entre ellos el exdirector del Banco de la República Juan José Echavarría, el exgerente de EPM Federico Restrepo, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero, así como otros expertos del sector público y privado.

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Según la campaña, el equipo continuará trabajando en la construcción del programa de gobierno y en los próximos días se anunciarán nuevos nombres que harían parte de un eventual gabinete en caso de que Fajardo llegue a la Casa de Nariño.