Técnico del Cagliari defendió a Yerry Mina de los críticos: esto fue lo que dijo

Yerry Mina volvió a ser protagonista en la derrota del Cagliari Calcio 3-1 ante Pisa, en un compromiso en el que el defensor disputó solo el primer tiempo y recibió críticas por su rendimiento.

De acuerdo con la plataforma de estadísticas SofaScore, Mina obtuvo 6.4 de calificación tras los 45 minutos que estuvo en el campo, una de las puntuaciones más bajas del zaguero colombiano en sus últimos diez partidos con el conjunto italiano.

El defensor también volvió a verse afectado por problemas físicos que han marcado su temporada. Al minuto 36, Mina recibió un fuerte golpe en la rodilla tras una agresión sin balón por parte del delantero nigeriano Rafiu Durosinmi, acción que terminó con la expulsión del jugador del Pisa. A pesar de continuar en el campo hasta el descanso, el colombiano mostró señales de incomodidad.

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Para el segundo tiempo, el técnico Fabio Pisacane decidió sustituirlo y darle ingreso al lateral Gabriele Zappa. El entrenador explicó posteriormente que la modificación respondió a una decisión táctica, buscando mayor profundidad por la banda, y no a un bajo rendimiento puntual del colombiano. No obstante, el club espera evaluar en los próximos días si el defensor presenta alguna molestia física producto del golpe recibido.

En medio de las críticas, Pisacane respaldó públicamente a su jugador y evitó responsabilizarlo por la derrota. El entrenador destacó la importancia que Mina ha tenido desde su llegada al club en 2024, recordando su aporte para alcanzar los objetivos deportivos del equipo.

“Represento al equipo en este momento y Mina ha sido importante en los últimos años para Cagliari en lograr los objetivos y lo está haciendo también esta temporada. Entonces, perdóname, pero no me centro en eso (nivel individual), me centro en que soy responsable de cómo salimos al campo y cómo nos preparamos”, afirmó el técnico.

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El estratega también reconoció que el equipo atraviesa un momento irregular en la temporada. A pesar de que el Cagliari mantiene seis puntos de ventaja sobre la zona de descenso, el objetivo es evitar que los malos resultados generen una crisis en la recta final del campeonato.

“Las cosas no nos están saliendo bien ahora mismo, pero estamos haciendo nuestra parte. Siento que todos somos responsables, ganemos o perdamos”, concluyó Pisacane.