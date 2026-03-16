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MinDefensa sobre Black Hawk en El Dorado: la controladora y el piloto hablan de dos cosas diferentes

Colombia

A propósito del nuevo incidente que se presentó en el aeropuerto El Dorado con un helicóptero del Ejército Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en entrevista con Caracol Radio que el caso ya está siendo investigado por la Aviación del Ejército y pidió esperar los resultados antes de emitir conclusiones.

Según dijo, se trató de una posible confusión en las instrucciones que pudo haberse generado porque la controladora hacía referencia a una “cancha de fútbol militar”, mientras que el piloto hablaba de la Escuela Militar de Cadetes, dos puntos distintos ubicados cerca del aeropuerto.

“Prefiero que se investigue muy bien qué ocurrió. En el audio se puede inferir que se estaba hablando de dos lugares diferentes, lo que pudo producir la confusión”, indicó el ministro.

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El jefe de la cartera de Defensa, quien además, es piloto retirado de la Fuerza Aérea, asegura que en aviación cualquier error puede tener consecuencias graves, por lo que, una vez concluyan las investigaciones, se tomarán las decisiones disciplinarias o operativas necesarias.

“Un segundo que uno se demore en tomar una decisión puede producir eventos fatales”, advirtió.

Este caso, ha generado una especial preocupación porque hace menos de un mes, específicamente el 20 de febrero, se presentó un episodio similar con otro helicóptero de la Fuerza Aérea que también habría cruzado la trayectoria de la pista en El Dorado.

Ya hay demandas por estos casos

Además, según reveló 6AM-W en primicia, ya fue presentada una demanda penal contra los pilotos del helicóptero, al considerar que las maniobras pudieron haber puesto en riesgo la vida de miles de pasajeros que transitaban por el aeropuerto en ese momento.

Las autoridades esperan que las investigaciones determinen si hubo errores humanos, fallas en los procedimientos o problemas de coordinación entre la aeronave militar y la torre de control.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó la trayectoria de la pista principal del aeropuerto El Dorado, mientras operaban varios vuelos comerciales, sobre las 11 a. m., situación que generó un momento de tensión entre la operadora de la torre de control y el piloto.

En la grabación se oye a la controladora aérea manifestar su preocupación al notar que la aeronave militar estaba cruzando la trayectoria de la pista 14 derecha, utilizada por aviones comerciales para aterrizajes y despegues.

La funcionaria insiste al piloto que dirigiera la aeronave hacia una cancha de fútbol cercana a instalaciones militares para evitar interferir con el tráfico aéreo.

“No entiendo qué está haciendo… nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, se escucha decir en el audio. No obstante, después se escucha a la controladora autorizando al piloto para aterrizar hacia una cancha de fútbol militar, con advertencias para evitar interferir con el tránsito aéreo en la zona.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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