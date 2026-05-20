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20 may 2026 Actualizado 13:19

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No creo que se acabe el problema de la cocaína, pero Colombia se puede desnarcotizar: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro afirmó en 6AM W que Colombia se puede desconectar de varios grupos de crimen organizado a nivel internacional

No creo que se acabe el problema de la cocaína, pero Colombia se puede desnarcotizar: Gustavo Petro

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Daniela Puerto

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El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en los micrófonos de Caracol Radio y habló sobre cómo avanzan los proyectos de su gobierno en contra de las economías ilícitas.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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