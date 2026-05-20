No creo que se acabe el problema de la cocaína, pero Colombia se puede desnarcotizar: Gustavo Petro

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El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en los micrófonos de Caracol Radio y habló sobre cómo avanzan los proyectos de su gobierno en contra de las economías ilícitas.

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