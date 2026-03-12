Lizcano anunció acuerdos con el partido Alianza Social Independiente: “colibrí le ganó al tigre“

Ya casi acaba una semana crucial para los candidatos presidenciales, pues este viernes vence el plazo para la inscripción final de sus candidaturas ante la Registraduría Nacional.

Mauricio Lizcano ya había inscrito su candidatura, pues desde el primer momento dejó claro que iría solo a la primera vuelta presidencial, prevista para el próximo 31 de mayo.

En rueda de prensa, anticipó un nuevo acompañamiento con el que se piensa jugar si candidatura. Se trata de acuerdos con congresistas del partido Alianza Social Independiente, para lograr ese lugar en la Casa de Nariño.

También habló sobre la estrategia que utilizará para su campaña, y señaló puntos claves: no apoyará la constituyente, solicitará un estado de emergencia para la salud colombiana, y además, fomentará un referendo para reducir el Congreso 30%.

¿Qué dijo sobre su fórmula vicepresidencia?

A pesar de que casi todos los candidatos ya revelaron quién será su fórmula vicepresidencia, Mauricio Lizcano confirmó que mañana viernes contará quién lo acompañará en esta función tan importante y crucial.