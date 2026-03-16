Congreso vuelve a sesionar este martes con dos nuevas sillas vacías y agenda de Gobierno pendiente

Este 17 de marzo vuelve a sesionar el Congreso de la República. Y con ello, arranca el último periodo de sesiones de este cuatrienio (2022-2026), antes de la posesión del nuevo Congreso, electo en los más recientes comicios.

Así pues, los actuales congresistas sesionarán hasta el próximo 20 de junio, un mes antes de la posesión de la nueva legislatura, el 20 de julio de este 2026.

Este periodo hay varias particularidades: será el último bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y por ende, el último plazo para sacar iniciativas gubernamentales pendientes.

Eso sí, en medio de un panorama más complejo, pues toda la política colombiana está volcada a las campañas presidenciales, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, y no tanto a discutir proyectos de ley.

Ahora, este periodo empieza también con dos sillas vacías: la de los representantes Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la curul de paz (CITREP) de Arauca, quienes fueron capturados por la corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Igualmente, regresa a su curul Alexánder López, luego de que la Corte Constitucional determinara que no incurrió en doble militancia, como lo había señalado la Sección Quinta del Consejo de Estado en el 2023.

La agenda legislativa

Este martes 17 de marzo está citada la Comisión Primera del Senado para debatir el proyecto de ley que busca reformar al ICETEX. Y también se reunirá la plenaria del Senado para aprobar actas.

De otro lado, la Comisión Tercera de la Cámara se reunirá para hacer un homenaje póstumo al fallecido representante Diógenes Quintero, quien murió en un accidente aéreo; la cita es a las 10:00 de la mañana.

En lo que tiene que ver con otros debates que podrían revivir este último periodo, el Gobierno hará un ultimo esfuerzo para aprobar la Jurisdicción Agraria.

Igualmente, hay una apelación pendiente, que deberá ser resuelta en la plenaria del Senado, para que vuelva al ruedo la reforma a la salud y se dé su tercer debate en otra comisión distinta a la Séptima, que fue la que hundió la iniciativa el años pasado.

Finalmente, este 16 de marzo se abrió el proceso para la elección de contralor general de República y las inscripción de los interesados para participar por el cargo, que elegirá no este, sino el próximo Congreso, el 12 de agosto.