“El que se va a volar, no avisa”: duro debate por permiso para que expresidente Petro salga del país

“El que se va a volar, no avisa”: duro debate por permiso que Petro envió para salir del país

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, los senadores Christian Garcés y Kevin Gómez debatieron sobre la solicitud del expresidente Petro para que se le permita su salida del país durante un año.

Garcés calificó de sospechosa la solicitud. “Hay denuncias y procesos por los que él debe responder acá en Colombia. La solicitud no dice lugares, debería tener unos días, unas fechas específicas y no todo un año como lo ha solicitado”, dijo.

Por su parte, Gómez subrayó que “la Constitución es clara en determinar que el presidente debe de solicitarle al Senado la autorización, y eso es lo que ha hecho Gustavo Petro. Aquí se han pasado cuatro años hablando de asuntos sospechosos y y ponen manto de dudas sobre todo, pero pero nunca han podido probarlo y ni siquiera dar una afirmación concreta porque saben las implicaciones jurídicas que eso tiene”.

Ahora, según Garcés, en su momento “Santos dio fechas y lugares de su viaje. El presidente Uribe también dio lugar a donde iba, y no fue por un año, fueron por unos días, por unas semanas. Aquí hay un comportamiento diferente”.

Y relacionó su interés de salir con los procesos e investigaciones que aún están pendientes, entre otros, la investigación por presunta violación de los topes de campaña, los casos de corrupción relacionados con ls UNGRD y otras entidades del Estado.

Gómez rechazó que la solicitud pueda ser considerada sospechosa: “El (ex) presidente, lo que ha hecho es obrar de manera consecuente con la Constitución, con el ordenamiento jurídico colombiano”.

Y agregó: “Él no está obligado a establecer horas, fechas exactas del viaje (...) No aceptamos que bajo ninguna circunstancia se ponga bajo sospecha la actuación del presidente”.