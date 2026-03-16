“Es momento de estar con mi esposa”: Luis Carlos Reyes tras renuncia como fórmula vicepresidencial

Luis Carlos Reyes, habló en los micrófonos de Dos Puntos y confirmó su renuncia como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano, tal y como lo anunció el candidato a través de redes sociales.

“En este momento mi esposa está embarazada y justo el día del anuncio de la fórmula habíamos recibido noticia de que el bebé que estamos esperando sigue en una condición de salud delicada”, dijo.

Según contó, la decisión se debe a responsabilidades familiares y tranquilidad familiar. “Después de conversarlo este fin de semana, al mismo tiempo que hacíamos los planes con Mauricio, llegamos a esta decisión con mi esposa”, aseguró.

Esta situación ya la habían vivido en el pasado

Aunque dijo que están en la semana 36 de embarazo, es un momento crucial para la salud de su esposa y su hijo.

“Nosotros, en el momento de mi salida del Gobierno, nosotros perdíamos un bebé que estábamos esperando. Y pues sí, realmente son muchas consideraciones de familia que a mí desafortunadamente me convencen de que ese es el momento para yo estar en la casa, para estar con mi esposa”.

Finalmente, enfatizó en que por ahora se enfocará en su familia, pero sin dejar atrás su amor por la política. “Obviamente mi vocación sigue siendo trabajar por el bienestar del país como lo he hecho desde antes de estar en el ojo público. En este momento pues lo haré desde la academia”.

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