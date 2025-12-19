“El presidente está redescubriendo el agua tibia”: Luis Carlos Reyes sobre software de la DIAN

En una rueda de prensa que fue convocada en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, el director de la Dian, Carlos Galeano, y Eva Madrid, la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, denunció que adulteraron el software de la DIAN, a través del cual se hacen las revisiones de los materiales que entran al país, y una enorme defraudación del erario público.

Se trata de 16 funcionarios de la Dian y Aduanas, quienes están siendo investigados por los actos de corrupción, ligados a la evasión de impuestos. Casos que ya está siendo investigados por la Fiscalía.

El exdirector de la DIAN y también precandidato presidencial, Luis Carlos Reyes, explicó en 6AM cómo funciona este software que denunció el presidente, pero que él previamente ya había denunciado.

Dijo que esto que denunció el presidente no se dio durante el tiempo que él estuvo a cargo de la dirección de la DIAN: “me parece que el presidente ahí está un poco redescubriendo el agua tibia, los problemas con el software de importaciones de la DIAN anteceden a este gobierno. Con Ricardo Ortega también exdirector de la institución durante varios años advirtió de ese problema”.

Aseguró que lo primero que se encontró fue un contrato de modernización del software de aduanas que se había firmado el 05 de agosto de 2020 (a ultima hora), era un contrato con serios problemas, tenía retrasos y la persona que manejaba la coordinación de ese contrato tenía conflictos de interés no declarado, tema del cuál Reyes ya había advertido al presidente Petro.

Mientras se estaba haciendo este proceso, se solicitó la salida de Luis Carlos Reyes de la DIAN y se frenó el avance que se llevaba. En este caso se encontraron irregularidades como: había cientos de usuarios administradores, es decir, podían ingresas a modificar las bases de datos sin dejar rastro, ante este caso, el exdirector despidió a quien era el jefe de seguridad de la información.

Reyes también comentó que había un congresista que quería hacer parte del software, Elkin Ospina, es hermano de Sandra Ospina que gerenciaba las unidades de préstamo del BID. Afirmó que el presidente no se equivoca cuando dijo que había corrupción en la entidad y vínculos con congresistas.

Noticia en desarrollo.