Jorge Laverde es el nuevo contralor general de la República

Este miércoles 12 de agosto en una sesión del Congreso Pleno, Jorge Laverde fue elegido como el nuevo contralor general de la Nación tras obtener la mayoría de votos.

Laverde llegará en reemplazo del contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

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Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Conservador y La U, anunciaron previamente su respaldo a Jorge Laverde, tras analizar las hojas de vida, trayectoria y perfiles de los aspirantes.

¿Quién es Jorge Laverde?

Jorge Eliécer Laverde Vargas, nacido en La Dorada, Caldas, es miembro del Partido Verde.

Es doctor en Derecho con estancia posdoctoral en la Università di Bologna (Italia). Cuenta con especialización en administración de la salud, en alto gobierno, en gestión y planificación territorial, en derecho constitucional, en gerencia de finanzas, gerencia empresarial, y maestría en administración de negocios.

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Tiene certificación como auditor internacional en Londres. Es egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y Oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia.

Desde el 2008 hizo parte de la Asamblea departamental de Caldas. Además, Laverde, que es cercano al senador Lidio García, fue secretario general de la Comisión Sexta del Senado de la República.