Indígenas bloquean accesos a la Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y Palacio de Justicia

Medellín, Antioquia

Desde aproximadamente las 4:00 de la mañana de este domingo, comunidades indígenas provenientes de distintas regiones de Antioquia realizan una protesta que bloquea los accesos al complejo administrativo de La Alpujarra, en Medellín.

En ese sector funcionan la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Palacio de Justicia, el Concejo de Medellín y la Asamblea Departamental, por lo que el ingreso a las sedes institucionales permanece restringido.

Además del cierre en el complejo administrativo, se registran bloqueos en vías aledañas, entre ellas la avenida San Juan y la glorieta de La Alpujarra, lo que ha generado afectaciones en la movilidad del centro de la ciudad.

En la zona hay presencia de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), nombre con el que actualmente se conoce al antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Comunidades indígenas exigen garantías de derechos

La movilización fue convocada por el Resguardo Indígena Río Alto San Juan, del municipio de San Pedro de Urabá, junto con comunidades de San Juan de Urabá, Turbo, Necoclí, Arboletes, Mutatá y municipios del suroeste antioqueño.

De acuerdo con un comunicado emitido por las comunidades, en la protesta participan aproximadamente 1.200 indígenas, entre ellos más de 200 niños y niñas, mujeres embarazadas, docentes y líderes comunitarios.

Según los organizadores, la movilización busca exigir a las autoridades el respeto y la garantía de derechos fundamentales, entre ellos el acceso a educación con infraestructura adecuada y docentes nombrados, vivienda digna y programas sociales para las comunidades indígenas.

Las comunidades también denuncian dificultades derivadas de la ola invernal, que habría dejado a varias familias afectadas por inundaciones y deslizamientos, con viviendas destruidas y problemas de salud, mientras —según señalan— la respuesta institucional ha sido insuficiente.

Solicitan mesa de diálogo con el Gobierno

En el comunicado, las comunidades indígenas indicaron que el objetivo de la movilización es establecer un diálogo con el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para instalar una mesa de negociación que permita abordar las problemáticas que enfrentan en sus territorios.

“Reiteramos que nuestra intención es dialogar de manera pacífica y concertada, en busca de soluciones que garanticen el bienestar y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas”, señalaron en el documento.

Las comunidades solicitaron a la Gobernación de Antioquia, al Ministerio del Interior y a las entidades competentes abrir espacios de diálogo y garantizar condiciones de seguridad durante la movilización, teniendo en cuenta la presencia de familias completas y menores de edad en la protesta.