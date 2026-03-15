Movimientos indígenas denuncian pérdida de votos durante escrutinios en el Atlántico

El representante jurídico del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Rafael Esguerra, denunció presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio electoral que, según afirmó, estarían afectando directamente los votos de la circunscripción especial indígena.

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De acuerdo con el abogado, en varias mesas se han detectado inconsistencias entre el número de votantes registrados y los votos depositados, con diferencias que oscilarían entre 100 y hasta 300 sufragios adicionales. Ante estos casos, la normativa electoral establece que debe realizarse un nuevo conteo y proceder con la destrucción de los votos excedentes.

Sin embargo, Esguerra aseguró que el problema radica en que este procedimiento estaría aplicándose sin distinguir entre la circunscripción nacional y la especial indígena, lo que estaría provocando la eliminación de votos que, según explicó, no inciden en el umbral ni en la cifra repartidora de las listas nacionales.

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Esguerra calificó la situación como un caso de “discriminación indirecta”, al considerar que la aplicación de una norma aparentemente neutral estaría generando un impacto desproporcionado sobre una minoría política protegida constitucionalmente.

“Me anularon 12 mil votos en Barranquilla”: candidato Marino

Rubén Marino, candidato al Senado del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) también aseguró que, tras revisar información detallada mesa por mesa, se han identificado pérdidas significativas de votación.

“En Barranquilla saqué algo más de 9 mil votos y me anularon 12 mil, me anularon más de los que registraron buenos y nadie responde”, dijo Marino.

“El problema no es solamente una candidatura. Aquí estamos hablando de la representación política de las comunidades indígenas, una minoría que durante años ha sido excluida y que hoy ve cómo su votación está siendo afectada en medio del proceso electoral”, afirmó.

Frente a este escenario, el abogado Esguerra solicitó a las autoridades electorales aplicar la figura de la excepción de constitucionalidad, con el fin de excluir los tarjetones de la circunscripción especial indígena del procedimiento de destrucción de votos excedentes.