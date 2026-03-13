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13 mar 2026 Actualizado 20:30

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Política

Gobierno apropiará $8.6 billones para atender ola invernal: autoriza a DPS a entregar transferencias

El Gobierno presentó un nuevo paquete tributario para financiar a los damnificados por la emergencia invernal.

Emergencia por ola invernal en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: Caracol Radio.

Emergencia por ola invernal en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: Caracol Radio.

Un nuevo paquete de decretos expidió el Gobierno Nacional, para atender a los damnificados por la ola invernal en los departamentos de La Guajira, Córdob, Antioquia, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó.

Se trata de los decretos 0241 y 0245, expedidos en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 0150 de 2026.

¿Qué dice el decreto 0241?

A través del decreto 0241 de 2026, el Gobierno anuncia que apropiará $8.6 billones para atender la emergencia invernal, recursos que saldrán de la emergencia económica que fue decretada.

Algunos de los recursos estarán distribuidos para la UNGRD $1.1 billones, agricultura más de $1.6 billones, educación $1 billón, y para la Unidad Administrativa de Alimentaión escolar 220.000 millones de pesos.

¿Qué dispone el decreto 0245?

El Gobierno Nacional expidió el decreto 0245, a través del cual autoriza al Departamento Administrativo de Prosperidad Social para entregar transferencias monetarias o bonos a las familias afectadas por el invierno en los departamentos más afectados por las lluvias y el Frente Frío.

También habrá ayuda para la entrega de alimentos y de agua potable.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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