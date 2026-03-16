SIC investiga contratos en alcaldía Quintero por presunta cartelización

Medellín, Antioquia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa y formuló pliego de cargos por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas, en Medellín, hechos que se remontan a la alcaldía de Daniel Quintero.

La decisión quedó consignada en la Resolución 16713 de 2026, mediante la cual la Delegatura para la Protección de la Competencia inició formalmente el proceso para establecer si en esos contratos se habrían utilizado mecanismos que restringieron la participación de competidores en el mercado.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la veeduría ciudadana Todos por Medellín, que puso en conocimiento de la autoridad de competencia posibles irregularidades en la contratación asociada al mantenimiento del parque.

La hipótesis de la SIC sobre los contratos

Según la hipótesis de la investigación, el esquema habría utilizado contratos interadministrativos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, mediante los cuales posteriormente se habrían realizado procesos de contratación con empresas privadas.

La SIC busca determinar si ese mecanismo pudo haber sido utilizado para evitar procesos abiertos de selección y limitar la participación de oferentes, al permitir que Metroparques actuara como intermediario para contratar proveedores mediante invitaciones privadas.

Dentro del proceso administrativo se analizan prácticas que, según la investigación preliminar, podrían haber afectado la libre competencia, como la invitación a empresas que no tendrían la idoneidad necesaria, criterios de evaluación que no permitirían valorar adecuadamente la capacidad real de los oferentes y la adjudicación de contratos a proveedores sin experiencia suficiente.

Entidades y empresas investigadas

En el pliego de cargos la Superintendencia vinculó a Metroparques E.I.C.E., el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Comercializadora JPINO S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Construamericana S.A.S.

La investigación administrativa busca establecer si las actuaciones relacionadas con esos contratos configuraron restricciones ilegales a la libre competencia en el mercado.

El papel de la veeduría Todos por Medellín

La denuncia que dio origen al proceso fue presentada por la veedora Lucidia Amaya Osorio, de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, organización que desde 2022 ha señalado posibles irregularidades en la contratación vinculada al Parque de las Aguas.

De acuerdo con la veeduría, el caso introduce un enfoque novedoso en el control de la contratación pública, al analizar los hechos también desde el derecho de la competencia económica, además de las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales que se han adelantado.

Un caso que ya tiene proceso judicial

Las irregularidades relacionadas con estos contratos ya son objeto de procesos judiciales en la justicia penal, en los que la Fiscalía ha imputado cargos contra exfuncionarios y excontratistas vinculados a Metroparques durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

La apertura de la investigación por parte de la Superintendencia representa ahora una nueva línea de análisis, enfocada en determinar si las actuaciones también afectaron la libre competencia en el mercado.

Con la formulación del pliego de cargos inicia formalmente el proceso administrativo, en el que las entidades y empresas señaladas podrán ejercer su derecho de defensa mientras la autoridad de competencia determina si existieron o no infracciones al régimen de protección de la competencia.