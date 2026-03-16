Gobernación de Antioquia solicita liberar acceso a la Alpujarra para poder dialogar con indígenas

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia condicionó la instalación de una mesa de diálogo con las comunidades indígenas que protestan en La Alpujarra, en Medellín, al levantamiento de los bloqueos en los alrededores del complejo administrativo.

Así lo señaló el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien indicó que el gobernador del departamento exige el desbloqueo del sector para avanzar en conversaciones con los manifestantes.

El funcionario explicó que desde el día anterior las autoridades acompañaron el desplazamiento de las comunidades indígenas desde Urabá hacia Medellín.

“Desde el día de ayer hemos estado en articulación permanente con la Policía del Área Metropolitana y con la Policía Antioquia para garantizar el desplazamiento de más de 500 indígenas desde Urabá hacia la ciudad de Medellín”, afirmó.

Según el secretario, las comunidades llegaron a la capital antioqueña en la madrugada.

“Efectivamente, el desplazamiento lo hicieron sin ningún contratiempo. Llegaron hacia las cuatro o cuatro y media de la mañana a la ciudad de Medellín”, agregó.

Gobierno departamental busca instalar mesa de diálogo

De acuerdo con Martínez, tras la llegada de los manifestantes el gerente indígena de la Gobernación de Antioquia estableció contacto con las comunidades para iniciar conversaciones.

“Iinmediatamente el gerente indígena de la Gobernación se puso en contacto con ellos y están en este momento tratando de instalar una mesa de diálogo”, señaló.

Sin embargo, reiteró que el gobernador ha sido claro en que la condición para avanzar en ese proceso es que se habilite nuevamente el acceso al complejo administrativo.

“Nuestro gobernador está exigiendo que para que se instale esa mesa ellos tienen que desbloquear los alrededores de la Gobernación”, dijo.

Más de 300 policías custodian el complejo administrativo

El secretario de Seguridad también informó que desde el sábado se dispuso un fuerte dispositivo de seguridad en el sector de La Alpujarra.

Según explicó, más de 300 uniformados de la Policía Nacional fueron desplegados para proteger el complejo administrativo donde funcionan varias entidades públicas.

“El día de ayer la Policía Antioquia utilizó más de 300 efectivos para proteger ese complejo administrativo. Está totalmente vallado y custodiado por personal de la Policía Nacional”, afirmó.

El funcionario señaló que la presencia policial tiene un carácter preventivo para evitar afectaciones a las instituciones que operan en el sector, entre ellas la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Palacio de Justicia, el Concejo y la Asamblea Departamental.

Finalmente, indicó que varios secretarios del gobierno departamental ya se encuentran disponibles para dialogar con las comunidades y buscar soluciones a las peticiones planteadas por los manifestantes.