Capturado presunto responsable de feminicidio en el barrio Santa Cruz de Medellín

Medellín, Antioquia

Las autoridades capturaron al presunto responsable del feminicidio de Mónica Liliana Ramírez Escobar, quien era su pareja sentimental. El caso ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de la ciudad.

Según las investigaciones, en un primer momento la muerte fue reportada como un caso por establecer. Sin embargo, el protocolo de necropsia realizado por Medicina Legal confirmó que la mujer murió por sofocación, lo que permitió determinar que se trató de un homicidio.

La captura del hombre, identificado como Juan Manuel Quiceno, se realizó en el barrio Zamora, durante un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, a través de la SIJIN, y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, durante la investigación se recopilaron testimonios de familiares y se revisó material digital que evidenciaría antecedentes de violencia y celos por parte del hoy capturado.

“Se hicieron entrevistas a conocidos, vecinos y familiares; se revisaron cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y se extrajo material de algunos celulares. Gracias a todas esas evidencias se pudo determinar que tenían un historial de violencia, celos y control por parte de este sujeto, quien la hostigaba e incluso la agredía verbalmente por celos”, detalló Villa.

Con estas pruebas, la Fiscalía solicitó la orden de captura por el delito de feminicidio agravado el pasado 11 de marzo de 2026. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.