En Barranquilla vigilan dos casos sospechosos de sarampión

Bajó la vacunación contra el COVID-19 / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Mientras el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el cuarto caso de sarampión en el país de personas que habían estado recientemente en México, la Secretaría de Salud de Barranquilla adelanta una jornada de vacunación para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa.

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La secretaria de Salud, Stephanie Araújo, confirmó que durante el 2026 el Distrito ha enviado para estudio al INS cinco casos sospechosos de sarampión, de los cuales tres arrojaron negativos y actualmente se esperan resultados de otros dos.

Araujo insistió que hasta el momento no hay casos confirmados en la ciudad.

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Mientras tanto, están disponibles las vacunas triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y la bivalente SR, las cuales se aplican de manera gratuita en los puntos de atención PASO, CAMINO y en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la ciudad.

Recomendación de experto

Jesús Tapia, médico infectólogo, señaló que, con miras al Mundial de Fútbol, la vacunación es la principal medida de prevención.

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“Hay una herramienta que se llama PaiWeb, la cual se puede consultar el estado vacunal o acercarse a un centro de salud con su documento de identidad y allí le van a verificar el estado vacunal. Si no hay datos, no hay información de una vacuna reciente en los últimos 10 años, se debe dar una dosis de refuerzo”, indicó Tapia.

El médico señaló que las personas que planeen viajar a países donde se registran brotes deben aplicarse la vacuna al menos 15 días antes del viaje.

La Secretaría de Salud también señaló que las dosis están dirigidas principalmente a: Niños entre 6 y 11 meses, quienes deben recibir la dosis cero y completar su esquema a los 12 y 18 meses.

Niños de 1 a 10 años, que deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral.

Personas entre 6 y 16 años que no participaron en la campaña de vacunación entre 2020 y 2021.

Viajeros entre 11 y 59 años sin antecedente vacunal verificable, quienes deben aplicarse una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Personal de salud y trabajadores de turismo, hotelería y transporte internacional que no estén vacunados.