Más de 10.000 corredores vibraron en la maratón de Barranquilla

Barranquilla vivió una jornada deportiva histórica con la décima edición de la Maratón de Barranquilla, que coronó como ganadores en la distancia reina de 42 kilómetros a los destacados atletas Wilson Sáenz y Kellys Arias. La competencia reunió a más de 10 mil corredores nacionales e internacionales y consolidó a la ciudad como uno de los escenarios más importantes del atletismo en Colombia.

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En la rama masculina, el fondista cundinamarqués Wilson Sáenz se impuso con autoridad al registrar un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 21 segundos, dominando el exigente recorrido que partió desde el Gran Malecón del Río y atravesó algunos de los principales corredores viales de la ciudad. El atleta celebró su triunfo como una revancha personal, luego de haber estado cerca de la victoria en la edición anterior.

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“Estoy muy feliz de conquistar esta pista, era mi revancha después de estar cerca el año anterior en la misma carrera. Lo complejo fue la humedad, pero el recorrido es muy agradable”, expresó Sáenz tras cruzar la meta.

En la categoría femenina, la protagonista fue nuevamente Kellys Arias, quien repitió título al completar la prueba en 2 horas, 52 minutos y 45 segundos. La experimentada maratonista, una de las mejores fondistas del país, destacó el significado especial de ganar en su ciudad.

“Repetir es demasiado bueno, ganar en mi ciudad y con el respaldo de mi patrocinador”, afirmó Arias, quien ahora orienta su preparación hacia la Maratón de Cali.

La competencia, que recientemente recibió certificación de World Athletics y de la Association of International Marathons and Distance Races, ratifica su reconocimiento como una pista con estándares internacionales y una de las citas deportivas más relevantes del calendario atlético nacional.

Durante esta edición participaron más de 10 mil runners en las distancias de 42K, 21K, 10K y 5K, provenientes de diferentes regiones de Colombia y del exterior. El recorrido incluyó puntos emblemáticos de la ciudad como la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho, además de sectores tradicionales como la Vía 40 y Barrio Abajo.

El evento fue organizado por el Club Deportivo Free Triatlón y la Universidad de la Costa, con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla a través de su Secretaría de Deportes.

Vitrina turística

El alcalde Alejandro Char destacó en redes sociales la magnitud de la jornada deportiva. “Más de 10 mil corredores de todo el mundo vibraron con nuestra ciudad en la Maratón Barranquilla 2026. El Gran Malecón, la Vía 40, Barrio Abajo, la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho fueron testigos de la disciplina y la pasión de miles de atletas que recorrieron nuestras calles dejando el corazón y las huellas de su esfuerzo”, expresó.

Además del impacto deportivo, la carrera dejó un importante movimiento económico para la ciudad, estimado en más de 20 mil millones de pesos, beneficiando cerca de doce subsectores de la economía, entre ellos hoteles, restaurantes, transporte y comercio, lo que reafirma el papel de los grandes eventos deportivos como dinamizadores del turismo y la economía local.