En Antioquia se espera que marzo tenga el nivel de acumulados de lluvia más alto del año

Medellín

El Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, el IDEAM y la Gobernación de Antioquia informaron sobre el inicio de la primera temporada de lluvias del año del departamento, correspondiente al trimestre entre marzo y mayo, un periodo que históricamente ha representado el incremento en las precipitaciones en gran parte del departamento.

Es la primera temporada de lluvias del año.

Aunque se registraron precipitaciones entre diciembre del año anterior y el pasado mes de febrero, esas estaban asociadas al fenómeno de La Niña, lo que contribuyó a niveles por encima de los históricos en gran parte de Antioquia.

Niveles con mayores niveles de susceptibilidad

Según los análisis y estudios que ha hecho el Dagran, zonas como el Valle de Aburrá, el Suroeste y Occidente del departamento tienen mayores niveles de riesgo, de acuerdo con los estudios por movimientos en masa que se hicieron en la vigencia del 2025.

Llamado a los 125 municipios

De igual manera, desde esa institución de prevención y atención de desastres, se hizo el llamado a los 125 municipios de este departamento; inclusive, emitió una circular de lineamientos y el marco de actuación para esta temporada de precipitaciones que comenzó.

Ese documento, enviado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres en cada una de las localidades, llama a la preparación institucional y de las comunidades, con un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas y la articulación con los organismos de respuesta en los municipios.

Estrategias del departamento

Actualmente, Antioquia cuenta con el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, el Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño, el componente de maquinaria amarilla para la atención de emergencias e intervenciones para la mitigación y el componente de ayudas humanitarias de emergencia.

También se han fortalecido las herramientas para la atención en más de 30 municipios priorizados con la entrega de herramientas, equipos y accesorios para la atención de emergencias.

Van 75 emergencias.

En lo que va corrido del año, se tiene un reporte de 75 emergencias asociadas a las lluvias, según las cifras que entrega el Dagran.

Para evitar que las emergencias afecten a la población, se convocó a las comunidades para que se verifique el estado de techos, tejas y canales, asegurándose de que no existan filtraciones ni elementos sueltos que puedan generar riesgo.

Hicieron un llamado a las personas que habitan cerca de ríos o quebradas para mantener un monitoreo constante de sus niveles.

También se debe tener preparado un kit de emergencia con suministros, documentos importantes protegidos y elementos necesarios para una eventual evacuación.

Para aquellos que pueden tener algún tipo de riesgo, se solicitó identificar previamente la ruta de evacuación, puntos seguros definidos, evitar realizar actividades recreativas o de tránsito en ríos y quebradas, además de no transitar por vías inundadas.

Hay que estar atentos a la acumulación de agua en patios, cunetas, depresiones del terreno y zonas de pendiente, para prevenir empozamientos, filtraciones y posibles deslizamientos.

Insistieron en que, en caso de emergencia, se debe alertar y reportar de inmediato a las autoridades competentes de cada municipio para la adecuada atención.