¡Prepárese! Apenas va a arrancar la temporada de lluvias en Medellín

Medellín

Carlos Andrés Quintero, director del Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), expuso que, debido a un comportamiento climático inusual, durante enero y febrero que registraron precipitaciones por encima de lo normal, generando suelos saturados y un mayor riesgo de deslizamientos, inuncaciones y avenidas torrenciales.

En lo corrido del año ya se han reportado 360 emergencias asociadas a las lluvias, más de 400 inspecciones por riesgo y 200 evacuaciones temporales en diferentes sectores de la ciudad.

“Nada hacemos si la ciudadanía en forma corresponsable no nos ayuda a evitar esa materialización del desastre a través de acciones tan sencillas como el manejo adecuado de las basuras, la limpieza de los sumideros, unas vivienda adecuadas en la evacuación de sus aguas lluvias”, señaló Carlos Andrés Quintero, director del Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

Según informaron las autoridades, los mayores acumulados de precipitación recientes se han registrado en el sur del territorio metropolitano, donde se mantiene un seguimiento especial a varias cuencas hidrográficas consideradas críticas para prevenir emergencias.

“Normalmente, este periodo se extiende desde la tercera semana de marzo y, en algunos casos, puede prolongarse hasta las primeras dos semanas de junio. En particular, queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía para que haga un seguimiento permanente a la información sobre precipitaciones a través de los canales oficiales del SIATA, especialmente durante las últimas dos semanas de abril y las primeras dos de mayo, cuando se prevé que se presenten los eventos más críticos”, declaró Daniel Ruiz, Coornidador General SIATA.

Para mitigar riesgos y desastres, las entidadades de Gestión del Riesgo, recomendaron a la ciudadanía mantenerse alerta, monitorear las quebradas cercanas, reportar cualquier situación al 123 y evitar difundir información falsa en redes sociales. También hicieron un llamado a la corresponsabilidad, especialmente en el manejo adecuado de basuras, para evitar taponamientos en alcantarillados y sumideros que puedan provocar inundaciones.