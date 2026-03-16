Crimen de adultos mayores en el norte de Bogotá estaría relacionado con conflictos intrafamiliares

Un buen hecho de violencia ha estremecido a Bogotá. El pasado fin de semana se conoció el asesinato de dos adultos mayores dentro de su vivienda. Se trata de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y su pareja, Gloria Isabel Guerrero, de 66 años, quienes llevaban más de 30 años viviendo en la localidad de Suba.

Las investigaciones continúan para esclarecer este violento crimen que sorprendió a la familia de la pareja y también a los vecinos del sector.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, aseguró que podría tratarse de un crimen relacionado con conflictos intrafamiliares ya que no se presentó un robo ni hay relación con grupos criminales.

“Se puede determinar que puede ser pasional, en el entendido que puede hay un familiar cercano que pudo haber generado esos homicidios”, señaló Cristancho.

Los dos adultos mayores tendrían heridas con armas cortopunzantes por lo que la Fiscalía General de la Nación se encuentra en investigaciones para esclarecer los hechos.

Uno de los principales sospechosos se trataría de una expareja sentimental de una de las hijas de las víctimas, quien vivía en una habitación arrendada en la misma casa.