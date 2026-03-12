¿Adultos mayores tendrán más oportunidades laborales? Cámara de Comercio de Bogotá lanza iniciativa

La Cámara de Comercio de Bogotá (CBB) lanzó el Clúster de Economía Plateada, una estrategia que busca articular servicios alrededor de las empresas y oportunidades laborales de los adultos mayores, debido a que el aumento de la población en Colombia ya no solo gira alrededor de asuntos sociales y de salud pública, sino en el sector de la economía.

La iniciativa se presentó en alianza con Cafam, organización que trabaja con una gran cantidad de personas mayores y que ahora se suma al proyecto para ampliar la formación y competitividad del empleo dirigidas a este grupo poblacional.

El proyecto número 20 de la entidad, para 2026 quiere beneficiar a más de 1.100 empresas para llegar a nuevos mercados, acompañar 200 modelos de negocio a través de la tecnología, realizar 200 diagnósticos hacia la madurez empresarial y fortalecer centros de cuidado y proyectos de alto impacto.

Durante el lanzamiento, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco, explicó que el objetivo es preparar a las empresas frente a los cambios demográficos que ya están ocurriendo en el país.

Según el informe de la CCB, se estima un potencial de más de 8.000 empresas relacionadas con este tipo de mercado y otras adicionales con potencial de diversificación hacia la economía plateada.

“Una vez que potenciemos los negocios donde estén identificados, los vamos a llevar a la internacionalización”, señaló el directivo al referirse al acompañamiento que se busca brindar a los emprendimientos y empresas que participen.

La iniciativa también incluirá apuestas en ciencia, tecnología e innovación, con la idea de que nuevos servicios y productos respondan a las necesidades de una población que vive más años y que cada vez participa más en la economía.

¿Por qué está dirigido al público mayor?

El lanzamiento del clúster parte de un cambio demográfico en Colombia, dato que preocupa y al mismo tiempo abre nuevas oportunidades económicas.

Según cifras del DANE, cerca del 15% de la población, es decir, más de 1,2 millones de personas, tiene 60 años o más, y para 2036 la cifra será más grande que la de menores de 15 años en Colombia. Esto significa que el país tendrá una estructura poblacional muy distinta a la que tuvo durante décadas.

Para la entidad, dicha situación define por completo los patrones de consumo de la ciudadanía, la demanda de servicios y las oportunidades de mercado en sectores de salud, cuidado, vivienda, turismo, bienestar, tecnología, finanzas, cultura y recreación.

Ricardo Urrutia, subdirector general de CAFAM, afirma que ese cambio obliga a los sectores productivos a mirar con más atención a esta población, ya que más allá del consumo, Urrutia insiste en que las personas mayores también pueden seguir aportando al desarrollo económico.

“La economía plateada tiene algo muy relevante: es un grupo de personas con experiencia, no solo para demandar bienes y servicios, sino también para producirlos y fortalecer el tejido productivo”, explicó.

Participación en el mercado laboral

Según el presidente de la CCB, Polanco afirma que el envejecimiento de la población es “una de las mayores oportunidades para la innovación y el crecimiento empresarial”.

Asimismo, afirma que muchas de estas personas llegan a la edad de retiro o a etapas avanzadas de la vida sin oportunidades claras para seguir trabajando o emprendiendo. Donde no solo afecta su calidad de vida, sino que también implica mayores presiones para el Estado.

Para la CCB la propuesta es una oportunidad para convertir la longevidad en un motor de desarrollo económico y social, donde se piensa posicionar a Bogotá como líder en América Latina en soluciones empresariales.