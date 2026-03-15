Más de 205 homicidios que se han registrado entre enero y lo corrido de marzo de 2026 en Cali

Para el concejo de Cali las comunas 13, 14, 15, 21, 6, 8, 18 y la 20, demandan focalizar esfuerzos para disminuir los hechos de violencia.

Hoy Cali supera los 205 homicidios, tres más, comparado con el año 2025, cuando a marzo la cifra fue de 202 y más alto si se compara con los años 2024, 2023 y 2022, donde la cifra de muertes violentas es menor.

El Concejo de Cali quiere conocer de primera mano, hacia donde apuntan las inversiones en seguridad y cómo se coordina lo gubernamental con lo institucional, a través del General Gerbert Luguiy Benavidez Valderrama, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Para el Concejo de Cali el oriente, con las comunas 13, 14, 15 y 21, seguido por comunas céntricas como la 6 y 8, además de las comunas de ladera como la 18 y la 20, demandan focalizar esfuerzos para disminuir los hechos de violencia, “que nos ponen como ciudad violenta en el ranking nacional”.

El Concejo Distrital citó al alto oficial en la sesión plenaria citada para este lunes 16 de marzo las 10 de la mañana en el Centro Cultural.

La invitación al general Luguiy Benavidez, hace parte de la relación interinstitucional, pertinente toda vez que el Cabildo hace parte del poder ejecutivo a nivel local y la Policía a nivel de Comando Metropolitano, es el responsable de ejecutar los planes y programas que hacen parte de la política de seguridad integral para Cali, además de los municipios cercanos como son: Jamundi, Candelaria, Yumbo, la Cumbre y Vijes.