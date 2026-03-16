🔴Avanza paro minero 2026 en Bajo Cauca y sur de Córdoba HOY 16 de marzo: Razones y últimas noticias

Un nuevo paro minero indefinido inició desde las 00:00 horas este 16 de marzo en las regiones del Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba. La jornada surge como protesta ante los operativos de la fuerza pública contra la maquinaria de mineros informales y la falta de respuestas y garantías por parte del Gobierno Nacional.

Las razones del paro minero indefinido

La convocatoria fue realizada por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba. Esta decisión se tomó tras una serie de denuncias que reportan más de 30 intervenciones, dando como resultado la destrucción de 35 retroexcavadoras. y más de 50 motobombas hasta el momento.

En entrevista con Caracol Radio, Cristian Hincapie, miembro del Comité Minero, detalló las demandas claves que motivan esta protesta. Entre los puntos que los mineros buscan abordar se encuentra el tratamiento diferencial para la minería artesanal y mediana, un aspecto fundamental en sus actividades. Además, exigen la implementación de un protocolo para la garantía de derechos humanos, un proceso de formalización y regularización minera, y la creación de un distrito agrominero. y pesquero en el Bajo Cauca.

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El líder minero expresó su preocupación por la falta de avances significativos en el cumplimiento de estos acuerdos. A pesar de una reunión sostenida el pasado 13 de febrero, con representantes del Ministerio de Minas y el Ministerio de Defensa, no se lograron progresos sustanciales. Esta situación obliga a los mineros a la posible prolongación de la protesta, recomendando el abastecimiento de los productos básicos.

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Ante este paro minero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció asegurando que la fuerza pública continuará actuando con firmeza contra la minería ilegal en la región. Enfatizó que el desarrollo minero en el Bajo Cauca solo puede llevarse a cabo dentro del marco de la legalidad y respetando el medioambiente y a las comunidades.

“El Bajo Cauca puede desarrollar su riqueza minera, pero solo dentro de la ley y sin destruir el agua, el ambiente ni afectar a las comunidades”, afirmó el ministro Sánchez.

EN VIVO: puntos de bloqueo y últimas noticias

Actualmente, los manifestantes mantienen bloqueado el sector de Campoalegre en Caucasia, interrumpiendo el paso hacia y desde la Costa Caribe, así como hacia y desde Nechí. Hincaipé aclaró que estos bloqueos son temporales y se garantiza un corredor humanitario. Además, el gremio minero decidió realizar bloqueos con pasos paulatinos tanto en Campoalegre como en el sur de Córdoba, entre Montelíbano y Puerto Libertador.