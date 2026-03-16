“Antioquia está bajo ataque”: gobernador ante minga indígena en Medellín

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que la movilización indígena que bloquea los accesos al complejo administrativo de La Alpujarra, en Medellín, responde a presiones de autoridades indígenas para cambiar a 20 docentes en resguardos del Urabá antioqueño.

El mandatario afirmó que la situación forma parte de un contexto más amplio de presiones contra el departamento.

“Hoy Antioquia amaneció bajo ataque, ataque por los aliados de Petro del crimen, de la política y las movilizaciones”, señaló Rendón al referirse a la protesta.

Según explicó, la inconformidad estaría relacionada con el nombramiento de maestros en instituciones educativas indígenas de municipios como Mutatá, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá.

“Es inaudito que unas autoridades indígenas, por querer nombrar a 20 docentes, tengan desescolarizados a los niños de los resguardos de estos municipios”, afirmó.

El gobernador sostuvo que los docentes fueron nombrados con el aval de autoridades indígenas anteriores y con el acompañamiento de la Gobernación.

“Los profesores están nombrados, ellos no los dejan trabajar porque los nombró la anterior autoridad indígena y eso no les gusta”, agregó.

Denuncia exigencia de dinero para levantar la protesta

Rendón también aseguró que durante los acercamientos para instalar una mesa de diálogo se habría planteado una exigencia económica para permitir el retorno de los manifestantes.

“Ellos incluso se iban a parar de la mesa porque nosotros no les dábamos 130 millones de pesos, que era lo que costaba el transporte que los trajo hasta acá y el de regreso”, afirmó.

El mandatario reiteró que la Gobernación no aceptará presiones para modificar los nombramientos docentes.

“Nosotros no podemos ceder ante la ilegalidad. ¿Cómo vamos a disponer de 20 maestros que fueron nombrados legítimamente porque a ellos les da la gana?”, señaló.

Gobernación defiende acciones en comunidades indígenas

El gobernador aseguró que el departamento ha venido cumpliendo compromisos con comunidades indígenas en materia de educación e infraestructura.

Según indicó, actualmente se adelanta la construcción de cerca de 100 instituciones educativas indígenas a través del mecanismo de obras por impuestos, de las cuales más de una decena ya han sido entregadas.

También mencionó que el departamento implementa programas de alimentación escolar con enfoque cultural, diseñados de acuerdo con las tradiciones alimentarias de estas comunidades.

Además, aseguró que durante la reciente temporada invernal las comunidades indígenas fueron priorizadas en la entrega de ayudas humanitarias.

Bloqueos y afectaciones en Medellín

La protesta indígena mantiene bloqueados los accesos al complejo administrativo de La Alpujarra, donde funcionan la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Palacio de Justicia, el Concejo y la Asamblea Departamental.

El mandatario criticó que la movilización esté afectando el funcionamiento de estas entidades y el derecho de los ciudadanos a realizar trámites.

“No hay razón para que estén aquí protestando, bloqueando y cercenando el derecho de los antioqueños a trabajar o hacer trámites en la Gobernación o en la Alcaldía”, afirmó.

Finalmente, el gobernador insistió en que la administración departamental está dispuesta a dialogar, pero reiteró que no cederá ante presiones ni bloqueos para modificar decisiones administrativas.