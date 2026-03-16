Así abre el Dólar en Colombia para HOY lunes 16 de marzo 2026: Leve disminución al inicio de semana

El Banco de la República (Banrep) ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares para inicio de la tercera semana de marzo. Durante la semana el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.900 pesos respectivamente, manteniéndose una especulación cambiaria alrededor de este umbral.

El comportamiento del peso ha estado marcado por el contexto geopolítico de Estados Unidos, el cual ha generado incertidumbre ante el dólar en los mercados internacionales, añadido a las medidas del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 16 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.685,53 pesos (COP) para este lunes 16 de marzo de 2026. Esto representa una leve disminución respecto a cómo cerraron los mercados la semana pasada ($3.669,21 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,680 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

: 3,680 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Medellín: 3,610 pesos por compra y 3,770 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,770 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,660 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

3,660 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

BBVA Research afirma que el crecimiento económico de Colombia bajaría su rendimiento en 2027

Según el informe que publicó el centro de investigación económica BBVA Research, llamado “Situación Colombia. Marzo 2026”, la economía del país crecerá un 2,8% este año, pero luego bajaría sus cifras en 2027, en donde habría un crecimiento del 1,8%.

Esto, según informan debido a “desbalances macroeconómicos, una inflación persistente al alza y altas tasas de interés, lo que hace vital el impulso de la inversión privada.”

Cabe acotar que cada uno de estos puntos clave tiene su sustento. En el caso de la inflación, el centro de investigación económica afirma que repuntará hasta el 6.5% al cierre de 2026 debido a la decisión del gobierno de mantener la cifra del salario mínimo, aunque según estos es debido a las especulaciones en el mercado de la carne y el café.

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Por otro lado, el déficit fiscal del gobierno, el cual es el más alto en los últimos 30 años, eleva el costo de financiamiento, mientras el déficit en cuenta corriente se ampliará al 2,8% del PIB en 2026 y al 3,0% en 2027.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.