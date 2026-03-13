Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 13 de marzo: Alza de precios al cierre de la semana

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.700,46 pesos (COP) para este viernes 13 de marzo de 2026. mostrando variaciones en el mercado cambiario en el final de la segunda semana de marzo.

Esta cotización representa un nuevo aumento con respecto al precio del día anterior, jueves 12 de marzo, cuando el precio se situó en los 3.687,87 pesos (COP).

¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, viernes 13 de marzo?

Estos son los valores que se manejan hoy 13 de marzo en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,690 pesos por compra y 3,770 pesos por venta.

: 3,690 pesos por compra y 3,770 pesos por venta. Medellín : 3,630 pesos por compra y 3,780 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,780 pesos por venta. Cali : 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena : 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta : 3,680 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

: 3,680 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Evidenciando que las únicas ciudades del país que tuvieron variaciones en el precio de compra y venta del dólar fueron Bogotá y Medellín, con respecto al día anterior, 12 de marzo, donde Bogotá y Cali fueron las que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

También los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

