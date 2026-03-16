Trump afirma que tiene “derecho absoluto” de imponer aranceles de otra forma

Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos. EFE/ Kent Nishimura / POOL / KENT NISHIMURA / POOL ( EFE )

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que tiene la autoridad para imponer derechos de aduana pese al fallo del mes pasado de la Corte Suprema estadounidense que anuló sus aranceles globales.

Luego del fallo, Trump instauró un 10% de aranceles sobre las importaciones estadounidenses por orden ejecutiva.

“Tengo el derecho absoluto de imponer ARANCELES de otra manera, y he empezado a hacerlo”, aseguró en una extensa publicación en su red Truth Social.

El comentario es una aparente referencia a las investigaciones que Washington lanzó la semana pasada a 60 economías, incluidas China, la Unión Europea y Japón, para analizar las “faltas de acción frente al trabajo forzoso”.

La publicación de Trump ocurre después de que Pekín instara a Washington a “corregir de inmediato sus erróneas” prácticas comerciales, cuando ambos países iniciaron una nueva ronda de negociaciones.

El Ministerio de Comercio de Pekín calificó las últimas investigaciones estadounidenses de “extremadamente unilaterales, arbitrarias y discriminatorias”, y acusó a Washington de “intentar construir barreras comerciales”.

En otra publicación el mismo domingo, atacó al juez federal James Boasberg por anular las citaciones al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, emitidas como parte de una investigación sobre el costo de las renovaciones de la sede del banco central.

“Lo que Boasberg ha hecho en el caso de ‘Demasiado Tardío’ Powell y en muchos otros, tiene poco que ver con la ley y todo que ver con la política”, se quejó Trump, citando el apodo que le puso al jefe de la Fed.

El republicano ha insultado repetidamente a Powell por las políticas del banco central sobre los tipos de interés.

Trump ha sido explícito en reclamar tasas de interés más bajas, con duras críticas a Powell por considerar que ha sido sumamente lento en reducirlas.

“Esta Corte completamente inepta y vergonzosa no es lo que nuestros maravillosos Fundadores concibieron como la Corte Suprema de Estados Unidos”, escribió el mandatario.