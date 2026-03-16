Alta preocupación de las autoridades frente a los incendios en asentamientos subnormales en Armenia

Armenia

Y es que son recurrentes las emergencias en los asentamientos subnormales lo que enciende las alarmas de las autoridades frente a la situación.

En lo que va del mes se han presentado dos casos, el pasado 7 de marzo se presentó la emergencia en Lomas de la Unión donde fue consumido por las llamas un inquilinato dejando 40 personas damnificadas y el reciente el pasado fin de semana donde en una zona de invasión del barrio Nuevo Armenia dejó 67 personas damnificadas y 20 viviendas afectadas.

El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció que es alta la preocupación y por eso avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer este tipo de emergencias.

“Muy lamentable los últimos hechos donde en promedio de 10 a 20 familias han perdido sus hogares, tema que preocupa mucho a la alcaldía de Armenia, pero también es importante las ayudas y el acompañamiento que damos porque no solo va la alcaldía llevando ayuda, sino que llevamos equipo psicosocial a que atienda a las víctimas. Yo llevo al equipo de seres sintientes con los veterinarios para que atiendan a las mascoticas que hay allá“, manifestó.

Enfatizó que han puesto en conocimiento de la Policía los casos para que generen las líneas investigativas que permitan conocer los móviles que desencadenan estos incendios.

“También es importante que sepan que se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional para que investigue cuáles pueden ser los móviles que han generado estos incendios porque cada uno de estos incendios está generando, como digo, afectación a 10 o más familias", mencionó.

Recordó que en cada una de las emergencias realizan el acompañamiento correspondiente con las ayudas humanitarias y generando las acciones para que lleguen a los verdaderos damnificados.

“No solo para que no sigan con no se continúe con los hechos, sino que en un momento determinado se puede afectar la vida y se afecta la salud de las personas. Mire, en el incendio que tuvimos en el Nuevo Armenia hubo siete lesionados que tres de ellos fueron trasladados al centro hospitalario y el día sábado que estuve allá nos tocó trasladar incluso a otra persona que presentaba una lesión en una de las piernas", puntualizó.