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Armenia

En Armenia entregaron ayudas a 60 personas afectadas por incendio, además de atención a animalitos

Tras el incendio registrado de la noche del viernes 13 de marzo en el barrio Nuevo Armenia, la Alcaldía de Armenia activó de manera inmediata la atención institucional para acompañar a las familias afectadas, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia en conjunto con la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

En total resultaron afectadas 19 familias, conformadas por 62 personas, entre ellas 43 adultos y 19 menores de edad, quienes están recibiendo acompañamiento integral por parte de la Administración Municipal.

Durante la jornada entregaron ayudas humanitarias que incluyen 62 colchonetas, 62 cobijas, 19 kits de aseo, 19 kits de cocina y 19 mercados, con el propósito de atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas por la emergencia.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “otro incendio de gran magnitud en la ciudad de Armenia, donde fueron 19 casas, 22 familias, se hace una entrega y acompañamiento de ayuda humanitaria. Esto es mercados, se entrega kit de cocina, se entrega colchonetas.

Se entrega ropa un total de 62 kit, independiente del número de familias afectadas, pues son las personas que requieren en este momento esta ayuda humanitaria.

Por eso estamos aquí en compañía de la Brigada de Emergencias de la Policía Nacional, Personería Municipal de Armenia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social de Armenia y demás que se han unido para ayudar a la comunidad que fue afectada por este incendio de esta gran magnitud.

Atención a los animales

El funcionario agregó “de igual manera, tenemos un grupo de cuatro veterinarios, tres auxiliares haciendo trabajo de campo aquí en terreno verificando qué mascotas sufrieron alguna afectación. Hasta el momento se han curado tres perritos, un gato y otras mascotas que de una u otra forma fueron afectadas o con quemadura o con inhalación o cualquier situación que los pudo afectar.