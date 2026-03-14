20 Familias damnificadas por incendio en Armenia, quedamos con lo que teníamos puesto: afectada

Armenia

Voraz incendio en Armenia, 20 viviendas construidas en madera fueron consumidas por las llamas, siete personas heridas y 19 familias damnificadas, quedaron con lo que tenían puesto.

La Conflagración se presentó en la noche del viernes 12 de marzo en el barrio Nuevo Armenia en una zona de invasión donde de un momento a otro las llamas comenzaron a quemar todo a su paso, fueron momentos de angustia, desesperación, llanto, dolor, incertidumbre, de hombres, mujeres, niños, adultos, adultos mayores que ante sus ojos veían como los sueños construidos quedaban sumidos en cenizas, además de la perdida de varios animalitos, unos porque murieron y otros porque se extraviaron.

En Caracol Radio Armenia estuvimos en el lugar de la emergencia y hablamos con una de las damnificadas, “mi nombre es Sandra Milena Quijano Quintero, el incendio se ocasionó supuestamente por una mala manipulación de un cilindro el cual se prendió, o sea, las llamas fueron superrápidas, el incendio se ocasionó más o menos a diagonal de mi casa.

Cuando ya alcanzamos a ver el incendio, ya prácticamente estaba encima y mi familia quedamos con lo que tenemos puesto, prácticamente ahorita los de acá arriba lograron sacar unas cositas, pero los de abajo todos quedamos en la inopia. Se nos quemaron los animales, no pudimos sacar documentaciones, no pudimos sacar nada.

En el caso suyo, ¿cuántos animalitos perdió?

Yo perdí dos gallitos y perdí mi ágata que la amaba con todo mi corazón porque yo fui prácticamente yo la ayudé a salir de su mamá y lastimosamente la perdí.

¿Cómo la pueden ayudar y a dónde se pueden comunicar?

Yo me dirijo a la comunidad a las personas que nos puedan colaborar aquí en el barrio Nuevo Armenia, se pueden comunicar al 318 371 6327, Ese es mi número de contacto y mi número de Nequi por si de pronto nos pueden colaborar para nosotros poder aportarle a la comunidad también.

Mi casa era de dos pisos, o sea, prácticamente las casas que había ahí eran de dos pisos todas. Todas, todas, todas se quemaron, por lo menos en mi hogar, en mi hogar son dos adultos, mi esposo, mi cuñado mis hijos.

Reporte de bomberos

El reporte inicial habla de 20 viviendas consumidas por las llamas y 20 familias damnificadas por este incendio en el barrio Nuevo Armenia al sur de la ciudad, siete personas resultaron heridas por fortuna no de gravedad, además se reporta la muerte de varias mascotas, entre perros, gatos y gallinas

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El capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de bomberos de Armenia entregó el reporte de la atención de la emergencia al sur de la ciudad “todas las unidades trabajando en este sector de Nuevo Armenia, primera etapa, son viviendas subnormales y todas son en material liviano y pues todo se genera muy rápidamente

¿Cuánto personal trabajo en la extinción del incendio?

Todas las tres estaciones de bomberos Armenia que la componen 28 hombres y hemos tenido ayuda de bomberos que vienen por acá cerquita y que en el día libre nos están viniendo a ayudar, además de que de bomberos de la Tebaida con carro tanque, bomberos Calarcá, bomberos Montenegro que nos han venido a ayudar, Cruz Roja, Defensa Civil.

Además las empresas de Efigas, porque pues en este sector también ellos tienen gas domiciliado y entonces por precaución se cierran todas las válvulas y la energía, empresa de energía, EDEQ la Policía Nacional, el Ejército la el organismo de Setta a nivel municipal, todo pues como ayuda hacia lo que estamos viviendo en este sector”

Lo insólito del hecho es que un bombero fue lesionado por una habitante de la zona con un objeto contundente, por fortuna la situación no pasó a mayores.