Alfredo Arias tras triunfo de Junior: “Se hizo justicia, el partido que merecíamos ganar lo ganamos”

Junior de Barranquilla le puso fin a la undécima fecha del fútbol colombiano con un agónico triunfo por 2-1 sobre Fortaleza en el Romelio Martínez. Con este resultado, el equipo rojiblanco se afianza en el grupo de los ocho con 19 puntos y empieza a soñr con la clasificación.

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En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Alfredo Arias habló ante los medios de comunicación sobre la importancia que tenía conseguir la victoria en esta jornada, no solo por la tabla de posiciones, sino también por la confianza del grupo luego de la goleada recibida a manos de Atlético Nacional.

“Se hizo justicia, el partido que merecíamos ganar lo ganamos”

“Este partido lo ganaron los jugadores, que fueron valientes. Y el apoyo de nuestra hinchada, que siguieron alentando cuando era fácil mostrarse inconforme. Dieron la misma muestra del semestre pasado, que en los momentos difíciles nos apoyaron”, apuntó.

Precisamente, el estratega urugayo advirtió que “era muy injusto” el empate a un tanto (lo igualó Fortaleza desde el punto penal), debido a que el gol en contra se produce tras “una jugada desafortunada”. Y aunque la presión hizo lo suyo, dado que “tuvimos jugadas para definirlo, pero la pelota no entraba”, al final se logró triunfar a partir de la pelota quieta.

“No voy a caer en analizar los fallos, pero era injusto. Era importante ganar y se ganó. El semestre anterior nos pasó lo mismo y el equipo respondió. Tenemos que seguir en esta senda de humildad, que no nos sobra nada y que vamos a ir por el título”, puntualizó.

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Finalmente, Arias reconoció que en esos momentos de ansiedad y nerviosismo, el papel de los referentes como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel es vital para contagiar esa dosis de tranquilidad.

“A veces, en vez de jugar rápido jugamos apurados. Y en vez de profundizar, la tiramos. La gente llama ansiedad eso, pero es propio de la ansiedad que tiene la gente... Es verdad que, a veces, los nervios y la ansiedad nos hacen perder precisión. En la confección del equipo se buscó perder eso con Teo y Muriel. El empate de ellos nos volvió a poner en nerviosismo, que es lógico. Lo bueno es que creo que se hizo justicia y el partido que merecíamos ganar lo ganamos”, concluyó.

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Vea la rueda de prensa completa de Alfredo Arias