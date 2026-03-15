Repetto tras el empate:“El error grande estuvo en no sostener lo que hicimos en el primer tiempo”

El empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Alianza Valledupar dejó sensaciones de frustración en el conjunto cardenal, que no pudo sostener la ventaja en El Campín. Tras el encuentro, el técnico Pablo Repetto y el lateral Cristian Mafla analizaron el compromiso y reconocieron errores en el segundo tiempo.

Repetto explicó que la idea del equipo era mantener la misma intensidad mostrada en la primera parte y buscar ampliar la ventaja. “La verdad que pensamos el segundo tiempo igual que el primero. Hablamos de no especular, de ir a buscar el segundo más que cuidar el primero”, afirmó el entrenador.

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Sin embargo, el técnico uruguayo reconoció que el equipo no logró sostener el control del juego. “Creo que el error grande estuvo ahí, en no sostener lo que había hecho en el primer tiempo” , señaló, al referirse a la reacción del rival que terminó encontrando el empate.

El estratega también lamentó la forma en que llegó el gol de Alianza y cómo eso cambió el desarrollo del partido. “En una jugada que nos toma saliendo nos convierten y después te gana la ansiedad y el nerviosismo de que hoy teníamos que ganar sí o sí”, explicó.

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Por su parte, Mafla admitió que el empate dejó un sabor amargo dentro del plantel, especialmente por haber jugado en casa. “Créeme que salimos mucho más golpeados que el hincha porque trabajamos día a día para venir a sacar los tres puntos”, expresó el defensor.

El jugador también analizó el desarrollo del encuentro y consideró que el rival aprovechó una acción puntual. “Creo que Alianza no tuvo más, fue esa jugada puntual en la que nos roban la pelota saliendo y ahí llega el gol”, comentó.

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A pesar del momento complicado en cuanto a resultados, Mafla se mostró confiado en la capacidad del equipo para revertir la situación en el torneo. “No me queda la menor duda que vamos a luchar hasta el último partido, hasta el último minuto, hasta el último segundo”, aseguró.

El lateral cardenal también insistió en que el grupo mantiene la confianza para cambiar la racha. “Tenemos un gran equipo y yo tengo fe de que vamos a revertir esta situación y empezar a sumar de a tres”, concluyó.

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Con este resultado, Santa Fe dejó escapar dos puntos importantes en casa y ahora deberá enfocarse en los próximos compromisos del campeonato para mantenerse en la pelea por la clasificación.