Canadá, Reino Unido y Australia reconocen a Estado Palestino: Analistas explican implicaciones

Mundo

Este domingo Canadá, Reino Unido y Australia reconicieron al Estado Palestino en una acción internacional que busca promover la solución de los dos estados y que pide que la Autoridad Palestina realice reformas y la celebración de elecciones generales en las que Hamás no pueda participar.

A propósito, Mario Ureña, analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario, explicó que se trata de un acto “mucho más simbólico” que con peso político o jurídico “real”.

Indicó que aunque el valor simbólico es que “países miembros del Consejo de Seguridad como Francia o el Reino Unido se adhieren a este reconocimiento”, mientras exista el ”veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, la verdad es que la situación es muy difícil que cambie en el plano de la ONU”.

Presión internacional contra Gobierno de Israel:

Por su parte también para el profesor y analista Oscar Palma, la medida responde a la intención de estos tres país de sumarse a la presión internacional al gobierno de Israel en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, “para dar pasos hacia el final de la guerra en Gaza bien sea a través de un cese al fuego inmediato o a través de una negociación mucho más amplia”.

De hecho, señaló Ureña que estos países estarían planteando medidas tardías y escasas para buscar una solución al problema. Asegura que “la actitud frente a Israel es un poco más laxa mientras que con Palestina es un poco más inflexible para lograr o superar una situación que hace mucho se salió de control”.

Sumado a esto, para Palma “el problema es que la autoridad palestina en este momento es muy débil”. Explicó que aunque existe alguna especie de estructura, organización, jerarquía y “algo de presencia en la ribera occidental en el famoso West Bank, en Gaza es muy poco el poder que puede ejercer”.

Agregó Mario Ureña que mientras que no haya un cambio sustantivo de actitud del Gobierno estadounidense frente al reconocimiento de Palestina como un Estado, “cosas no van a ocurrir”.

Insitió que es clave aunque es clave que exista “una actitud mucho más seria de presión interna en Estados Unidos”, no ve posible que dichas medidas ocurran en el corto plazo.