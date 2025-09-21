Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado Palestino

Canadá, Reino Unido y Australia reconicieron hoy al Estado Palestino en una acción internacional que busca pro9mover la solución de los dos estado.

“Reconocer el Estado de Palestina, liderado por la Autoridad Palestina, empodera a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. Esto no legitima en modo alguno el terrorismo ni lo recompensa. Además, no compromete en modo alguno el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel, a su pueblo y a su seguridad, seguridad que solo puede garantizarse, en última instancia, mediante el logro de una solución integral de dos Estados”, asegura el Gobierno canadiense.

El primer ministro, Mark Carney, ha resaltado que esto no representa un apoyo a Hamás, por el contrario condena sus acciones terroristas.

En ese sentido, pide que la Autoridad Palestina realice una serie de reformas y lleve a cabo elecciones generales en 2026 que excluyan a Hamás de participar en cualquier tipo de gobiero.

“La Autoridad Palestina se ha comprometido directamente con Canadá y la comunidad internacional con reformas muy necesarias, entre ellas, una reforma fundamental de su gobernanza, la celebración de elecciones generales en 2026 en las que Hamás no pueda participar, y la desmilitarización del Estado palestino”, explica Carney.

Asimismo Canadá se compromete a intensificar “sus esfuerzos para apoyar la implementación de esta agenda de reformas por parte de la Autoridad Palestina, en la que ya se han logrado avances”.

El país norteamericano resalta su apoyo a la solución de los dos estados, pero también reconoce que “esta posibilidad se ha visto erosionada de forma constante y grave”, entre otras cosas por:

La amenaza generalizada del terrorismo de Hamás a Israel y su pueblo, que culminó en el atroz ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, y el violento rechazo de larga data de Hamás al derecho de Israel a existir y a una solución de dos Estados.

La construcción acelerada de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, al tiempo que la violencia de los colonos contra los palestinos se ha disparado.

Acciones como el Plan de Asentamiento E1 y la votación de este año de la Knesset pidiendo la anexión de Cisjordania.

La contribución del gobierno israelí al desastre humanitario en Gaza, entre otras cosas, al impedir el acceso a alimentos y otros suministros humanitarios esenciales.

También, condenó el genocidio que Israel sigue cometiendo en Gaza: “el actual gobierno israelí trabaja metódicamente para impedir el establecimiento de un Estado palestino. Ha aplicado una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania, lo cual es ilegal según el derecho internacional. Su constante ataque a Gaza ha causado la muerte de decenas de miles de civiles, el desplazamiento de más de un millón de personas y la hambruna devastadora y prevenible, violando así el derecho internacional. La política declarada del actual gobierno israelí es que «no habrá un Estado palestino»“.

Reino Unido: esta solución no es una recompensa para Hamás

Reino Unido, aliado histórico de Israel, también se unió a esta acción internacional y formalizó su reconocimiento al Estado Palestino.

“Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque significa que Hamás no puede tener futuro, ni papel en el gobierno, ni papel en la seguridad. Ya hemos prescrito y sancionado a Hamás y vamos a seguir (...) Mientras que la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado nuevos niveles. El gobierno de Israel está incrementando los bombardeos”, expresó el primer ministro Keir Starmer.

Frente a los crímenes cometidos por Israel aseguró: “la ofensiva de los últimos meses. La desolación y devastación son totalmente intolerables. Decenas de miles han sido asesinados, incluyendo los que intentan recolectar comida y agua. Esta muerte y destrucción es horrible para todos nosotros. Debe terminar”.

El gobierno británico resalta que “el futuro pacífico es la liberación de los rehenes, el fin de la violencia, el fin del sufrimiento y un retorno a una solución de dos Estados como la mejor esperanza de paz y seguridad para todas las partes”.

Australia: reconoce las legítimas y arraigadas aspiraciones del pueblo palestino a un Estado propio

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, formalizó el reconocimiento del Estado Palestino.

“A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Mancomunidad de Australia reconoce formalmente el Estado independiente y soberano de Palestina. Con ello, Australia reconoce las legítimas y arraigadas aspiraciones del pueblo palestino a un Estado propio”, expresa Albanese.

El gobierno australiano asegura que esta acción forma parte de un esfuerzo internacional, junto con Canadá y Reino Unido, “coordinado para impulsar una solución de dos Estados, comenzando con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes tomados en las atrocidades del 7 de octubre de 2023”.

Autoridad Palestina: reconocimiento llevará a “paz duradera”

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina celebra el reconocimiento de su Estado por parte de Canadá, Reino Unido y Australia.

“Considera que estas decisiones son valientes y congruentes con el derecho internacional y las resoluciones internacionales, derivadas del compromiso de estos países de poner fin a la ocupación y lograr la paz, garantizando la seguridad, la estabilidad y la prosperidad para la región y el mundo. El Ministerio afirma la disposición y voluntad del Estado de Palestina y su gobierno legítimo de emprender la construcción de relaciones sólidas y sinceras con estos países a todos los niveles”, expresó.

También, le pide a los Estados que aún no han reconocido al Estado de Palestina, en particular a Estados Unidos, a que formalicen el reconocimiento.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó que el reconocimiento del Estado palestino es un paso necesario para lograr una paz duradera en la región.

“Su excelencia elogió el reconocimiento del Estado independiente de Palestina por parte del Reino Unido, afirmando que constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”, afirmó en un comunicado la oficina de Abás, que administra parcialmente Cisjordania ocupada.