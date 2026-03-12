¿Qué es el Estrecho de Ormuz? Esta es la razón por la que es clave en guerra Israel, EE.UU. e Irán

Banderas de Irán, Estados Unidos, Israel y un barril de petróleo. Junto a un mapa del Estrecho de Ormuz. Fotos: Getty Images.

Este jueves, 12 de marzo, se cumplen 13 días de guerra en Medio Oriente entre tres naciones luego de que Israel, en conjunto con Estados Unidos, tomara la decisión de bombardear diferentes sectores de Irán y, posteriormente, este último respondiera bombardeando siete países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Bahréin e Irak , en donde habían bases militares norteamericanas.

Dentro de esos ataques murió la figura iraní más clave del momento, el anterior líder supremo de ese país Alí Jamení, a quien ahora sucede su hijo, Mojtaba Jameneí.

Lea más: Nuevo líder supremo de Irán está “sano y salvo” pese a estar herido, dice hijo del presidente

Ahora, aunque hay diferentes líneas que trazan motivaciones posibles para los ataques como el poderío nuclear de Irán o el régimen en ese país, lo cierto es que hay un espacio geográfico clave que se ha posicionado más relevante recientemente en el conflicto, especialmente en el precio del petróleo: el reconocido Estrecho de Ormuz.

Es por ello que, en Caracol Radio, le contamos qué es el Estrecho de Ormuz y, además, su importancia en el conflicto y su relevancia en el precio mundial del petróleo.

Análisis: ¿Qué efectos tendrá la guerra en Irán en términos energéticos?

¿Qué es el Estrecho de Ormuz?

Pues bien, el Estrecho de Ormuz es una zona geográfica ubicada en Oriente Medio. Este estrecho está rodeado de países como Irán, y otras naciones que este mismo atacó el 28 de febrero: Emiratos Árabes, Qatar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudí e Irak que, entre otras cosas, solo tienen salida al mar por el Golfo Pérsico.

Le puede interesar: “Ninguno de los 3 parece tener intención de parar”: académico por guerra Israel y EE.UU. contra Irán

“El petróleo, extraído de forma natural en los países mencionados, se comercializa posteriormente y se destina como insumo principalmente a China e India, además de a numerosos otros países del mundo”, explica la reconocida revista National Geographic.

Según datos de la misma revista, se estima que por este lugar se transporta cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día, siendo este combustible fósil la clave de su geografía.

¿Por qué está siendo relevante el Estrecho de Ormuz en la guerra Israel, Estados Unidos e Irán, y por qué es clave en el manejo mundial del petróleo?

Y es que lo anterior podría estar cambiando debido a a la guerra entre estas tres naciones en Medio Oriente, y aquí le explicamos por qué.

En esta línea, la clave de este punto geográfico y su importancia es que en este lugar es por donde transita, por lo menos, el 20% de todo el petróleo crudo del mundo.

“En un punto determinado, la distancia desde la costa de Irán hasta la de Omán es de menos de 40 kilómetros. Esto es lo que se conoce como estrecho de Ormuz, un punto de máxima relevancia geopolítica”, dice NatGeo.

La ONU, desde su lado, explica que por ese lugar todos los buques del mundo tienen tránsito libre por ese estrecho; sin embargo, tras el inicio de la guerra las cosas cambiaron, y es ahí en donde este lugar toma más relevancia.

Lo anterior porque, según la revista, “hasta el inicio del conflicto, podían circular aproximadamente 100 buques petroleros de forma diaria", pero ahora debido a los ataques y todo el conflicto en esa zona del mundo, “el tránsito en el Estrecho de Ormuz está detenido y la menor oferta de petróleo ha provocado una rápida escalada de su precio".

Lea también: “La única solución en Irán es el cambio de régimen”: John Bolton tras ataques de Estados Unidos

¿Y por qué está detenido el tráfico? Porque Irán, tras ser atacado, “amenazó con atacar todos los buques que circulen por allí para impactar en la economía global y ejercer presión“.

Es por todo lo anterior que el “precio del petróleo está directamente vinculado a lo que sucederá con la guerra”, precio que, básicamente, ha estado por encima de los 90 dólares el barril.

Vea un video de cómo funciona y cómo es el Estrecho de Ormuz

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: