Colombia envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El buque ARC Caribe zarpó desde Cartagena con 100 toneladas de ayuda para Cuba. Foto: APC Colombia.

Por directriz del presidente Gustavo Petro, desde el puerto de Cartagena zarpó este viernes el buque ARC Caribe con 100 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cuba, en medio de la crisis que enfrenta la isla.

La iniciativa, que ya había sido anticipada por el Gobierno Nacional, fue coordinada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), en articulación con la Cancillería, el ICBF, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, la UNGRD, la DIAN, la Armanda Nacional, y la Embajada de Cuba en Colombia.

Entre las 100 toneladas de ayuda, la integración institucional permitió recolectar alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y páneles solares.

Le puede interesar: ¿Cuba sigue siendo un paraíso turístico para disfrutar a pesar de crisis?

La directora de la APC, Alexandra Palencia, describió el envío como “un mensaje de solidaridad del Caribe para el Caribe”, resaltando que, en medio de la difícil situación en la región, “la cooperación entre pueblos hermanos nos recuerda el valor de la humanidad”.

Crisis humanitaria en Cuba

La isla de Cuba afronta una grave situación humanitaria por cuenta del paso del huracán Melissa el pasado 29 de octubre de 2025.

Además, atraviesa una crisis energética y económica, sumada a una escasez de combustible, situaciones que se han agravado por las medidas de bloqueo económico adoptadas por Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene las sanciones sobre la isla, exigiendo que se celebren elecciones libres y transparentes, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos.