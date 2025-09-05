700 días de guerra en Gaza en cifras: ya son más de 64.000 muertos

La Franja de Gaza cumple 700 días bajo asedio israelí como consecuencia del ataque que lanzó Hamás el 7 de octubre en Israel. Los enfrentamientos que se acercan a cumplir dos años han dejado más de 64.000 personas muertas y más de 160.000 heridos solo del lado palestino.

En Caracol Radio le contamos las cifras que encapsulan la guerra:

Las cifras en Israel

El ataque de Hamás el 7 de octubre resultó en el asesinato de unos 1.400 israelíes y también quedaron heridas al menos 5.500 personas.

y también quedaron heridas al menos Hamás secuestró 251 personas, de ellas 47 siguen en Gaza y se estima que 25 están muertas, es decir, solo hay 22 israelíes con vida en territorio palestino.

de ellas 47 siguen en Gaza y se estima que 25 están muertas, es decir, Israel tiene el control de al menos el 87% del territorio palestino tras su incursión en Ciudad de Gaza.

Las cifras en Gaza

1,8 millones de personas se han tenido que desplazar en el territorio.

se han tenido que desplazar en el territorio. 64.300 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques israelíes.

en la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques israelíes. 18.000 menores de edad han sido asesinados en Gaza.

en Gaza. Como consecuencia del bloqueo a las ayudas humanitarias, 370 personas han muerto de hambre , de estas 131 eran niños.

, de estas 131 eran niños. 162.005 personas resultaron heridas durante los últimos 700 días por cuenta de los bombardeos.

durante los últimos 700 días por cuenta de los bombardeos. 40.500 niños han sufrido heridas de guerra , de ellos 21.000 sufren discapacidades por los ataques.

, de ellos 21.000 sufren discapacidades por los ataques. 375.000 estructuras han sido completamente inutilizadas y el 88% de Gaza está destruida.

Los servicios comunitarios atendían 52.000 personas con discapacidad en Gaza, tras la destrucción de la guerra, ahora atienden solo unos 2.500.

Plan de ocupación

En las últimas tres semanas, el Gobierno israelí ha ejecutado su plan de ocupación de la ciudad de Gaza con bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.

Soldados en la franja de Gaza en agosto de 2025. FOTO: by Amir Levy/Getty Images) / Amir Levy Ampliar

El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza, que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

Detener el genocidio y las muertes de hambre

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió a Israel a detener la “catástrofe” de personas que están muriendo de hambre en Gaza.

“Esta es una catástrofe que Israel podría haber prevenido y podría detener en cualquier momento”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas desde la sede de la OMS en Ginebra, enfatizando que “el hambre de civiles como método de guerra es un crimen de guerra y nunca puede ser tolerado”.