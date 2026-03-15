MinDefensa anuncia aumento del pie de fuerza y recompensas en Guaviare

Tras una reunión estratégica de seguridad adelantada en las últimas horas en San José del Guaviare, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una serie de medidas con las cuales “se busca configurar un mejor ambiente de tranquilidad para la población civil que habita en el departamento de Guaviare”.

En este encuentro que contó con la presencia de la Cúpula Militar y de Policía, así como los mandos regionales, el Gobernador Yeison Ferney Rojas Martínez y los alcaldes de San José, El Retorno, Miraflores y Calamar, se trataron diferentes temas y se diseñaron una serie de estrategias y compromisos que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y el bienestar de los cerca de 85 mil pobladores de este departamento.

Dentro de las iniciativas, el Ministro Pedro Sánchez Suárez aseguró que se aumentará la articulación de la inteligencia para aumentar la contundencia operacional en contra de las estructuras criminales.

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“Es así como se enfocarán y priorizarán las operaciones y presencia institucional en los sectores de Charras, Linea del Boquerón, la Trocha Ganadera, en El Retorno y La Paz. La intención es configurar un mejor ambiente de seguridad”, agregó.

Con la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido N.10 del Ejército Nacional, la cual cuenta con más de 1200 hombres y mujeres, se ha generado un punto de quiebre en la lucha contra las estructuras criminales que delinquen en el Guaviare. Es por eso que se anunció que en abril llegarán 180 uniformados más y en junio otros 170, con lo cual se podrá cubrir una mayor extensión de área.

El MinDefensa anunció también que la Policía tendrá también un aumento de 60 uniformados los cuales serás distribuidos en el departamento y para reforzar al Gaula en acciones contra la extorsión.

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Otro de los anuncios se basa en el fortalecimiento de las capacidades de drones y antidrones, en inteligencia y una mayor presencia en las vías, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a transportadores, viajeros y turistas.

La Armada de Colombia adelanta un análisis para evaluar las posibilidades de activar un grupo de operaciones fluviales, con el cual se pueda aumentar el control sobre los ríos y de paso apoyar la seguridad de la población civil.

“Con el Ministerio del Interior y la Gobernación del Guaviare, se avanza en un proyecto de cámaras de seguridad por cerca de 37 mil millones de pesos para los municipios de San José del Guaviare, el Retorno y Calamar. Así mismo, se espera que para finales de este año, se haga entrega de una moderna estación de Policía para el municipio de Miraflores”.

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, destacó la reducción que se ha venido presentando en cuanto a reclutamiento forzado. Es así como el año pasado hubo una disminución del 36% y este año ya va en cerca del 50%.