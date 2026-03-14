FFMM lanzaron operación para ‘neutralizar’ a Antonio Medina, cabecilla de Disidencias Farc

Las Fuerzas Militares pusieron en marcha una operación ofensiva contra alias “Antonio Medina”, considerado uno de los cabecillas más peligrosos de las disidencias de las Farc que delinquen en el oriente del país.

De acuerdo con fuentes militares, las operaciones se concentran en zonas estratégicas de Arauca y áreas de frontera con Venezuela, donde este cabecilla mantiene injerencia y desde donde coordinaría acciones armadas, actividades de narcotráfico y extorsiones.

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Alias “Antonio Medina”, identificado como Omar Pardo Galeano, es señalado por las autoridades como el cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las Farc, estructura que mantiene presencia en corredores estratégicos entre Arauca y Casanare.

Según inteligencia militar, este hombre habría consolidado una red criminal dedicada al control de rutas para el narcotráfico, el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como el reclutamiento forzado en zonas rurales de la región.

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Las Fuerzas Militares señalan además que la estructura bajo su mando ha estado involucrada en ataques contra la Fuerza Pública y enfrentamientos con otros grupos armados ilegales por el control territorial en la frontera.

Las operaciones continúan en la zona con el objetivo de afectar las capacidades militares y logísticas de esta estructura armada y dar con el paradero de su máximo cabecilla.