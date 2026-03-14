Colombia iniciará pruebas del Escudo Antidrones este 23 de marzo

Caracol Radio conoció en primicia que el Ministerio de Defensa anunciará que el próximo 23 de marzo se iniciarán las primeras pruebas de los equipos que harán parte del Escudo Nacional Antidrones, un ambicioso proyecto estratégico con el que el Gobierno busca enfrentar el uso de drones por parte de grupos armados y estructuras criminales en el país.

De acuerdo a lo conocido por Caracol Radio, el proyecto —valorado en cerca de 6,2 billones de pesos— avanza tras más de tres meses de trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos técnicos.

Por lo menos 21 países han manifestado su interés en aportar soluciones tecnológicas y participar en el desarrollo de este sistema, mientras 115 empresas internacionales han sido invitadas a presentar propuestas para enfrentar la amenaza del uso criminal de drones.

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En el marco de este proceso, Colombia ha visitado ocho países —Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido— con el fin de conocer distintas capacidades de defensa relacionadas con sistemas antidrones, vehículos blindados, helicópteros, aeronaves, municiones y armamento.

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Las primeras pruebas y demostraciones tecnológicas se realizarán entre el 23 de marzo y el 10 de abril, periodo en el que se evaluarán equipos capaces de detectar, anticipar y neutralizar drones utilizados por organizaciones criminales.

La intención del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, es que la primera fase del proyecto avance de forma rápida y transparente, dada su importancia estratégica para la seguridad nacional.