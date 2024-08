¿Qué beneficios tiene salir a trotar? Esto dice un estudio

La ciencia ha demostrado que trotar es una de las mejores formas de ejercicio para mejorar la salud física y psicológica.

Y es que el correr, es un deporte que da evidentemente beneficios a sus practicantes hoy en día, al igual que habría ayudado a los corredores en el pasado, ya que no era una actividad física muy famosa.

Además, de acuerdo a un estudio de 15 años que se publicó en la revista Journal of the American College of Cardiology, citado en la revista National Geographic, hizo hincapié en que correr al menos entre cinco y diez minutos al día aumentaba la esperanza de vida en un promedio de tres años.

De acuerdo a Duck-Chul Lee, profesor de epidemiología de la actividad física en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Iowa (EE. UU.) y coautor del estudio científico, afirmó que: “correr reduce el peligro de muchas enfermedades y afecciones, como la diabetes de tipo 2 y las cardiopatías coronarias”.

Beneficios de esta actividad física

Por otra parte, a continuación le mostramos un listado con los mejores provechos comprobados científicamente de salir a realizar “Running”:

Mejora la salud cardiovascular: fortalece el corazón y los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y reduciendo el riego de enfermedades cardiovasculares. Fortalece los músculos: trabaja las piernas, glúteos, abdominales y espalda, mejorando la fuerza y resistencia muscular. Ayuda a perder peso: quema calorías y reduce la grasa corporal, contribuyendo al control de peso. Mejora la salud ósea: ayuda a fortalecer los huesos y reduce el riesgo de patologías como la osteoporosis. Reduce el estrés: libera endorfinas en el cerebro, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés. Mejora la calidad del sueño: contribuye a un mejor descanso y niveles de energía. Fortalece el sistema inmunológico: ayuda a prevenir enfermedades y mejora la salud general. Aumenta la resistencia: mejora la capacidad pulmonar y la resistencia física. Reduce el riesgo de depresión: puede aliviar los síntomas depresivos.

¿Cuál es la mejor forma de empezar?

Para comenzar a trotar de manera efectiva, aquí le proporcionamos algunos consejos, entregados por entrenadores personales:

Establezca un objetivo realista: decida cuanto tiempo o distancia desea correr en su primera sesión, así como el tiempo de duración. Inicie con metas alcanzables para evitar las lesiones o desmotivaciones. Calentamiento: antes de empezar a trotar, realice un calentamiento suave. Puede caminar durante 5-10 minutos para preparar sus músculos. Ritmo constante: comience con un ritmo cómodo y constante. No se preocupe por la velocidad; lo importante es mantener una cadencia regular. Intervalos: siendo principiante, alterne entre correr y caminar. Por ejemplo, corra durante 1 minuto y camine durante 2 minutos. A medida que se sienta más como do, aumenta gradualmente el tiempo de carrera. Técnica de respiración: respire de manera profunda y regular. Inhale por la nariz y exhale por la boca. Superficie adecuada: comience en una superficie plana y suave, como una pista o sendero, y evite terrenos irregulares o muy duros al principio. Escuche a su cuerpo: si siente dolor físico intenso o fatiga, deténgase. No exija demasiado a su cuerpo al principio.

En resumen, salir a trotar ofrece una serie de beneficios significativos para la salud, como mejorar la salud cardiovascular y los demás temas que se relacionaron anteriormente.