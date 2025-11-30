Colombiana de 123 años reveló el secreto de la longevidad, no es hacer ejercicio

En una era donde la búsqueda de la “eterna juventud” se centra en costosos tratamientos estéticos, rutinas de ejercicio extenuantes y suplementos importados, una mujer nacida en el corazón del Valle del Cauca ha dejado atónito al mundo con una revelación mucho más simple y autóctona. Se trata de María Antonia Cuero, quien asegura tener 123 años, una cifra que no solo la convierte en un tesoro vivo de la historia de Colombia, sino que la perfila como la potencial mujer más longeva del mundo.

Nacida en 1901 en Buenaventura, María Antonia ha sido testigo de más de un siglo de transformaciones globales. Sin embargo, lo que ha acaparado los titulares de medios nacionales e internacionales no es solo su edad, sino la fórmula que, según ella, le ha permitido superar la barrera del tiempo con lucidez y salud.

Un récord que desafía la historia: ¿Superando a Jeanne Calment?

Para entender la magnitud de la historia de María Antonia, es necesario mirar los libros de historia. Hasta la fecha, el título oficial de la persona más longeva de la historia lo ostenta la francesa Jeanne Louise Calment, quien falleció a los 122 años y 164 días.

Si el Guinness World Records logra validar oficialmente la documentación de la colombiana, María Antonia no solo traería ese reconocimiento a Sudamérica, sino que reescribiría los límites de la biología humana conocidos hasta hoy. Actualmente, el organismo internacional se encuentra en proceso de revisión de sus documentos vitales para certificar la hazaña, un proceso que ha puesto a Buenaventura en el mapa de la gerontología mundial.

El “milagro” del plátano y la vida sencilla

Para los colombianos entre 25 y 50 años, que a menudo viven inmersos en el estrés laboral y la comida rápida, el consejo de María Antonia es un llamado a volver a las raíces. Al ser consultada sobre cómo ha logrado vivir tanto tiempo, su respuesta fue contundente y culturalmente deliciosa: comer plátano todos los días.

Este alimento, básico en la canasta familiar colombiana, es rico en potasio, magnesio y fibra, lo que proporciona energía sostenida y ayuda a la salud cardiovascular. Sin embargo, la dieta no lo es todo. La matrona del Pacífico enfatiza otro componente crucial: una vida tranquila.

Lejos del bullicio de las grandes urbes y del estrés crónico que caracteriza la vida moderna, María Antonia ha priorizado la simplicidad. Su filosofía de “cero complicaciones” y su conexión con la alimentación natural parecen haber blindado su sistema inmunológico y su vitalidad durante doce décadas.

Buenaventura: ¿Una “Zona Azul” en Colombia?

El caso de María Antonia Cuero abre el debate sobre si ciertas regiones de Colombia podrían considerarse “Zonas Azules”, esos lugares en el mundo (como Okinawa en Japón o Cerdeña en Italia) donde la gente vive considerablemente más que el promedio.

La dieta del Pacífico colombiano, rica en pescados, mariscos, coco y, por supuesto, plátano, sumada a una estructura social comunitaria fuerte, podría ser la clave que la ciencia ha estado buscando. Mientras los expertos analizan su caso, la “Mamá Antonia”, como le dicen de cariño, sigue disfrutando de sus días con la calma de quien ya no tiene prisa.

Un legado para las nuevas generaciones

Más allá del récord y la curiosidad mediática, la vida de María Antonia Cuero nos deja lecciones valiosas. En un mundo hiperconectado y acelerado, su existencia nos recuerda que la salud no siempre se encuentra en la tecnología más avanzada, sino en los hábitos diarios, en la nutrición real y en la capacidad de tomarse la vida con calma.